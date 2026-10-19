「一人でWEB CMを撮影させていただくのは初めてだったので緊張していました」――INIの藤牧京介が、19日から公開されたミツカン「pi KON!とろける生蒟蒻スムージー」の新WEB動画に出演。初の単独広告に挑んだ感想や、「朝はけっこうぎりぎりまで寝ていたい」という普段のルーティンを明かした。

藤牧京介

INIとして活動を始めてから初の単独CM撮影「緊張していました」

今回公開されたのは、「朝の小腹満たし」編と「インナーケア」編の2本。藤牧の自然体な表情とともに、商品の魅力を紹介する。

初の単独広告に起用された藤牧は、撮影を終えた感想について「楽曲のMVなどではソロでも経験があったのですが、一人でWEB CMを撮影させていただくのはINIのグループ活動をし始めてから初めてだったので緊張していました」と告白。

それでも「スタッフさんのあたたかい雰囲気とスムーズな進行でリラックスしてできました」といい、「MINIのみんなに見てもらうのが楽しみです」と、ファンへの思いも語った。

今回のWEB動画で紹介する「pi KON!とろける生蒟蒻スムージー」は、ペースト状のこんにゃくを使用し、なめらかな飲み心地と満足感のある飲みごたえを実現した商品。杏仁味ときなこ味の2種類を展開している。

実際に飲んだ藤牧は「最初“生蒟蒻”というのを聞いて、食物繊維などカラダや健康にいい飲み物なのかなと思いました。なので少し飲みにくさがあるのかなと思っていたんですが、全く飲みにくくなかったです」と感想を語る。

さらに、好みの味については「インパクトは杏仁味でした。杏仁豆腐好きというところもあって。万人受けしそうなおすすめといえば、きなこ味ですかね」と、それぞれの魅力を紹介した。

朝はギリギリまで睡眠、朝食も取らず「僕にはぴったり」

インタビューでは普段の朝のルーティンについても質問が。

藤牧は「朝はけっこうぎりぎりまで寝ていたい方で」と明かし、起床後は顔を洗ってコンタクトレンズを装着し、ベッドメイキングをするという。

「帰ったときにきれいにしておきたいので、朝ベッドメイキングをぱっとします!」と、意外なこだわりを告白。

さらに「僕はぎりぎりまで寝ていて朝は食べないので、とろける生蒟蒻スムージーはぴったりでした」とコメントし、レッスン時にも持ち運びやすいサイズ感を気に入った様子だった。

藤牧京介の限定動画公開＆オリジナルグッズが当たる企画も

WEB動画公開にあわせ、ミツカン公式X(Twitter)では19日11時30分からSNSキャンペーンを実施。対象投稿のリポスト数が目標を達成すると、藤牧が出演する番外編動画が全3本、順次公開される。

さらに、対象商品の購入者を対象としたプレゼントキャンペーンも開催。1本購入した人には抽選で150人にデジタルギフト1,000円分、2本購入した人には抽選で40人に「INI 藤牧京介 オリジナル時計付きスマホスタンド」が当たる。

レシートの有効期間は19日11時から11月18日23時59分までで、応募締め切りは11月25日23時59分。詳細はキャンペーン公式サイトで案内される。