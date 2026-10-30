退職が決まると、いつもの職場で過ごす何気ない時間も、少し特別に感じられるもの。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職日のランチに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「最終日のランチ、同僚の誘いを断ったのはなぜ?」

退職日を迎えた主人公。後輩から「ランチ行きませんか?」と誘われたものの、彼はそのランチの誘いを断ることに。

さて、主人公がランチの誘いを断ったのはなぜでしょうか?

① 仲良くなると退職したくなくなるから

② 「食べ納め」したい店があったから

③ 節約生活に慣れておきたかったから

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✅退職日、ランチを断った理由は……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

退職日は「悔いの残らない過ごし方」を……

退職をすると、これまで毎日通っていた場所に行く機会も少なくなるでしょう。同僚や親しい人とのランチも大切ですが、最後の日だからこそ、自分なりにやっておきたいこともあるのかもしれませんね。

▶なお、今回の答えは② 「食べ納め」したい店があったからでした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!