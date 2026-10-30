退職が決まると、いつもの職場で過ごす何気ない時間も、少し特別に感じられるもの。
今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職日のランチに関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。
本当にあった退職クイズ「最終日のランチ、同僚の誘いを断ったのはなぜ?」
退職日を迎えた主人公。後輩から「ランチ行きませんか?」と誘われたものの、彼はそのランチの誘いを断ることに。
さて、主人公がランチの誘いを断ったのはなぜでしょうか?
① 仲良くなると退職したくなくなるから
② 「食べ納め」したい店があったから
③ 節約生活に慣れておきたかったから
・・・・・・・・・・・・・・
✅退職日、ランチを断った理由は……このマンガの気になる結末は→こちら!
・・・・・・・・・・・・・・
※答えはこの記事の最後にあります。
退職日は「悔いの残らない過ごし方」を……
退職をすると、これまで毎日通っていた場所に行く機会も少なくなるでしょう。同僚や親しい人とのランチも大切ですが、最後の日だからこそ、自分なりにやっておきたいこともあるのかもしれませんね。
▶なお、今回の答えは② 「食べ納め」したい店があったからでした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!