「今が一番いいバランスでやれてる」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が22日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。メンバーたちの活躍っぷりを称賛した。

「今が一番いいバランス」メンバーが各ジャンルで活躍する現状への思いを吐露

グループ活動だけでなく、ドラマやバラエティ出演など、個人活動も増えているM!LK。メンバー全員が多方面で活躍する状況に、「グループ活動以外のことを、やたらめったらやるのがうち」と自認しながら、「佐野勇斗なんか、しきりに作品やってさ。何クール連続で出んだよ!? みたいな。もう引っ張りだこ状態。山中柔太朗も今やってるし、私もやっていて……」「(塩崎※崎はたつさき)太智と(曽野)舜太は、全部のバラエティ出てるでしょ!? っていうぐらい出てる」と感嘆。

続けて、「メンバーそれぞれが、まったく違うところに行って、いろんな活動できるって相当すごい」と話した吉田。各々が多忙を極めるため、スケジューリングに苦労しているようだが、「みんな絶対言うのが、“グループのためだ”と。それはすごくいいことだなと思う」と個人活動への思いを吐露。「常に“M!LKである”っていうことを、みんなそれぞれ念頭に置いて、ちゃんと個人活動をするっていうことができてるから。これはすごいいいことだよね」と率直に語った。

また、「何よりうれしいのは、『イイじゃん』以降、M!LKの存在がどんどんデカくなったこと」と自負し、「それぞれの活動が功を奏して、楽曲も素晴らしくてっていうところがあったから。今が一番いいバランスでやれている」とも。メンバーの個人活動がグループ活動に“還元”できていると感じているようで、「個人の活動もあって、グループ活動もあって。全部があってM!LKですから」と力強く伝えた。

さらに、「“M!LKとして来ていただきたい”みたいなバラエティもどんどん増えてる」とうれしそうに語った吉田。27日には、日本テレビ系のバラエティ特番『ザッツM!LK』(23:59～00:54)が放送予定だったことから、「本当におもしろかった。M!LKのいろんな良さが出てると思う」と猛アピール。収録では、個々の“力量”を実感したようで、「舜太と太智は特に思うね。立ち回りがすごい」「やっぱり勇斗は熟練のね」「柔太朗ってこんなにおもしろいんだって毎回思う」とメンバーを大絶賛していた。