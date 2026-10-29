セブン‐イレブンでは、人気ブランド「niko and ...」や「LOWRYS FARM」を運営するand STと共同開発したファッション雑貨シリーズを全国の店舗で9月25日より順次発売中。10月23日からは、コラボアイテムの第1弾としてハローキティをデザインした限定商品が仲間入りしました。コンビニで買えるファッション雑貨のクオリティはいかに？ ハローキティ好きの筆者が、コラボアイテム全種をレビューします。

10月23日から順次発売中のセブン‐イレブン × and ST × ハローキティ コラボアイテムをレビュー

いつものコーデの選択肢になる、コンビニ発のファッション雑貨

今回のコラボアイテムは、サンリオが持つ普遍的な“カワイイ”と、and STの“日常に溶け込むトレンド感”を掛け合わせた、6アイテム全10種が登場。Tシャツやスウェット、パーカー、ソックスと、デイリー使いしやすいアイテムがそろいます。

コンビニで展開されるファッション雑貨というと、急な着替えや忘れ物など、緊急時に購入するイメージを持っているのは筆者だけではないはず。今回のハローキティコラボをはじめ、and STと共同開発したファッション雑貨は、思わず手に取りたくなるデザイン性が魅力。必要だから買うだけでなく、「かわいいから欲しい」「いつものコーディネートに取り入れたい」と、ファッションアイテムとして選ぶ楽しさも提供してくれます。

ここからは、気になるハローキティとのコラボアイテムを1つずつチェック！身長171cmの筆者が実際に着用してみました。

『ハローキティ プリントクルーネックスウェット』

『ハローキティ プリントクルーネックスウェット』は、フロントにあしらわれたキャッチーで愛らしいハローキティのアートワークが目を引くデザイン。程よくゆとりのあるシルエットで、ストリートミックスやカジュアルなデイリーコーディネートに取り入れやすい1着です。

背中の襟元にはハローキティがデザインされたタグ付き

カラーはチャコールとレッドの2色展開。チャコールは落ち着いた色味で、デニムやスラックスと合わせた大人カジュアルな着こなしにおすすめ。

一方、鮮やかなレッドはコーディネートの主役として、休日のお出かけやシンプルな装いのアクセントにもぴったりです。

実際に着てみると、丈はやや長めで、気になる体型をさりげなくカバーしてくれるのもうれしいポイント。それでいて、ダボっとしすぎない絶妙なシルエットなので、ラフになりすぎず、すっきりと着こなせます。

『ハローキティ バックプリントパーカー』

『ハローキティ バックプリントパーカー』は、本で顔を隠すハローキティの愛らしいデザインが目を引く1着。大きめのゆったりとしたシルエットで、リラックス感のあるカジュアルスタイルに仕上がります。

フロントは胸元にハローキティのロゴ入り

カラーはベーシックなグレーで、さまざまな色やアイテムと合わせやすいのも魅力。デニムやスウェットパンツと合わせたラフなスタイリングはもちろん、スカートと合わせてカジュアルダウンするのもおすすめです。

丈感はやや長め。裾がゴムで絞られているので、ゆったりとしたシルエットながらもバランスよく着こなせます。生地に厚みがあるため、肌寒い日の羽織りとしても活躍してくれそうです。

『ハローキティ バックプリントTシャツ』

『ハローキティ バックプリントTシャツ』は、フロントをシンプルに、バックに存在感のあるハローキティのグラフィックをあしらった遊び心のあるデザイン。1枚でさらりと着るのはもちろん、シャツやカーディガンなどの羽織りのインナーとしても活躍してくれます。

後ろ姿にさりげなく個性をプラスできるので、デニムと合わせたカジュアルな着こなしから、フレアスカートと合わせたフェミニンカジュアルまで、幅広いスタイリングを楽しめる1着です。

実際に着てみると、やや大きめのシルエットで、長めの着丈ながらボトムスにインしてもお腹まわりがもたつきにくい印象。袖丈は二の腕がちょうど隠れる長さで、さりげなく体型をカバーしてくれるのも魅力です。

『ハローキティ リブソックス』

『ハローキティ リブソックス』は、つま先とかかとのアクセントカラーが目を引くデザイン。履いたときに後ろからハローキティが見えるのも、さりげないアクセントになっています。カラーはホワイトとブラックの2色展開。

スニーカーと合わせたカジュアルなスタイリングはもちろん、ローファーやパンプスからちらりと見せて、足元にさりげないかわいらしさをプラスするのも良さそう！

『ハローキティ 総柄ソックス』

『ハローキティ 総柄ソックス』は、ハローキティのモチーフを全体にあしらったポップでキュートなデザイン。履くだけで足元に彩りを添え、コーディネートのアクセントになってくれます。カラーはレッドとホワイトの2色展開。

スニーカーと合わせてカジュアルに楽しむのはもちろん、シンプルなコーディネートに取り入れて、足元からハローキティのかわいらしさをプラスするのもおすすめです。

『ハローキティ 刺繍ルーズソックス』

『ハローキティ 刺繍ルーズソックス』は、ワンポイントのハローキティ刺繍が目を引くデザイン。トレンド感のあるルーズなボリュームシルエットで、足元に今っぽさとかわいらしさをプラスしてくれます。カラーはホワイトとグレーの2色展開。

グレーは左右で刺繍が異なる

ミニスカートやショートパンツと合わせてソックスのボリューム感を楽しむのはもちろん、スニーカーと組み合わせてカジュアルな着こなしにも活躍してくれます。

いつもの装いにプラスしたい！ 売れ筋ファッション雑貨は？

ハローキティコラボ以外にも、and STと共同開発したファッション雑貨シリーズには注目アイテムがそろいます。中でも売れ筋なのが、今回のコーディネートにも登場したniko and ...のシュシュ、niko and ...とLOWRYS FARMのエコバッグ、niko and ...のラインソックス。どれも日常の装いやコーディネートにさりげなく個性をプラスしてくれますよ。

今回のコラボをきっかけに、ほかのファッション雑貨もチェックしてみてはいかがでしょうか。

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