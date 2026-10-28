マイナビが運営する大学生向けキャリア学習サイト「My CareerStudy」はこのほど、「My CareerStudy講座コンテスト2026」を開催した。

My CareerStudy「講座コンテスト2026」

学生が選ぶ優秀講座を表彰、新たに特別賞も

同コンテストは、参画企業が掲載する講座動画のうち、学生から最も評価された講座を表彰するもの。2024年に初開催され、今回で第3回を迎えた。

応募企業数が増加するとともに、学生の将来やキャリア形成に役立つ多様な講座が寄せられるようになったことを受け、従来の総合評価に基づく「大賞」「優秀賞」「入賞」に加え、学生審査員から上位3講座に次いで高く評価された講座を表彰する「学生特別賞」を新設した。

なお、11月26日には「My CareerStudy講座コンテスト表彰式」を開催し、受賞企業への講座内容に関するインタビューを予定している。

学生の「キャリア学習機会」の充実を目指す

日本では、生産年齢人口の減少による人材不足が深刻な課題となっている。さらに、デジタル分野の急速な進歩や産業構造の変化などがみられる中、不確実で将来の予測が困難な社会において、今後は学生一人ひとりのスキルがより一層重視されると予想される。

大学1・2年生を対象としたキャリア意識調査でも、大学卒業後のキャリアの方向性が「決まっていない」学生が約61.8%と、半数以上の学生がこれからキャリアの方向性を定めていくという結果となった。大学生のうちに社会やキャリアに関するさまざまな情報に触れ、自分の将来をイメージするきっかけを作ることが重要となっている。

同コンテストは、学生にとって多くの学びや気付きがあり、評価された講座を広く発信することで、学生が将来を考えるきっかけとなる「キャリア学習機会」の増加・質的向上と、企業と学生双方に納得度の高いマッチングの実現を目指している。

大学生が3つの項目で講座を審査

受賞講座は、学生による審査を経て選出された。2026年8月9日、18日、19日の3日間にわたり実施された「My CareerStudy講座コンテスト学生審査会」では、大学1～4年生の学生が集まり、「学習要素」「創意工夫」「意欲喚起」の3つの評価項目に沿って各講座を評価。総勢74名の学生の声を踏まえ、受賞講座が選出された。

審査に参加した学生からは、次のような声が寄せられた。

「実際に自分が働いたらどうなるのか、想像することができたため、キャリアを考えることによい影響を与えたと感じた」(大学2年生/文系)



「業界について知るだけじゃなくて、業界それぞれの強みや特徴、働く中での暮らしなど、仕事が"就活した先にある遠いもの"からリアルなものに近づいて感じた」(大学1年生/文系)



「私は一つの業界にしか興味がなく、それしか詳しいことを知らなかったが、今回企業講座を視聴することで、様々な業界の実情や詳細な業務内容を知ることができ、今後それらの企業や業界を見る目が変わったよい機会になった」(大学1年生/理系)

学生審査会の様子

ランドマーク税理士法人が大賞に輝く

大賞には、ランドマーク税理士法人の講座「【QuizKnock伊沢が潜入】オフィス探検&確定申告書作ってみた」が選ばれた。

「この度は、大賞という栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。多くの皆様に本講座を評価いただき大変光栄に存じます。今回、就職活動において税理士業界は意外と身近で挑戦しやすいということをお伝えしたく、講座を作成いたしました。弊社アンバサダーのQuizKnock伊沢拓司さんにご出演いただき、税理士業界を全く知らない方にとってもYouTube感覚で楽しく気軽に学べる講座となっています。本講座を通じて、税理士業界全体の知名度向上や、学生の皆様にとって納得のいく進路選択のきっかけとなれば幸いです」(ランドマーク税理士法人)

日工が優秀賞、東亜工業も入賞

優秀賞には、日工の講座「学生時代こそ海外に行くべき理由とは?(人事一年目調査シリーズ#3)」が選ばれた。

「この度、優秀賞を受賞したことを大変光栄に感じております。当社では、私たちが携わるプラント業界やインフラメーカーについて紹介する講座だけでなく、学生時代の過ごし方や就職活動のノウハウなどを紹介するコンテンツも制作しています。今回受賞した海外経験のコンテンツ制作にあたっては、実際の社員アンケートや社員のキャリアなどを紹介し、プラントメーカーである当社だからこそ伝えられる視点から、海外経験の魅力や重要性を感じてもらえる講座にしたいという思いを大切にしました。この講座をきっかけに海外経験に興味を持ってくださった皆さんには、ぜひその先にあるプラント業界やインフラメーカーの仕事にも興味を持っていただければと思っています。この度は、素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございました」(日工)

また、東亜工業の講座「1年目社員に聞く!仕事選択の軸とは?」が入賞した。

「この度は、このような名誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。また、多くの学生の皆さまに本講座をご評価いただけたことを大変嬉しく思います。本講座は、入社1年目社員の就職活動の体験談を通じて、"自分らしいキャリア選択"について考えるきっかけを届けたいという想いで制作しました。同じように悩みながら進路を選択した先輩社員の経験が、学生の皆さまの背中を少しでも押すことができていれば幸いです。また、東亜工業のようなBtoBメーカーの仕事や、社会を支えるものづくりの魅力を知っていただく機会になったのであれば大変嬉しく思います。本講座が、学生の皆さまにとって将来の選択肢を広げ、自分らしいキャリアを考えるきっかけとなれば光栄です」(東亜工業)

ニッカネ、ミネベアミツミ、ヤンマー建機の3社に学生特別賞

今回新設された学生特別賞には、ニッカネの講座「好きなことは仕事にできる?★株式会社ニッカネ」が選ばれた。

「この度は『学生特別賞』をいただき、誠にありがとうございます。マイナビ様をはじめ、ご受講いただいた皆さまに心より御礼申し上げます。本講座は、『早期段階から、仕事やキャリアについて自分ごととして考えてもらいたい』という思いで制作しました。特に、ただ仕事内容を伝えるのではなく、『なぜその仕事を選んだのか』『入社後のリアルはどうか』という若手社員の思考プロセスや葛藤を丁寧に掘り下げることで、低学年の学生にも身近に感じていただける内容にしたいと考えました。単なる業務説明ではなく、『好きなことを仕事にする』というものを軸に、入社後のギャップや成長実感まで踏み込んだ内容にすることで、学生の皆さんが『自分もこんなふうにキャリアを考えていいんだ』と、少しでも前向きに思っていただける講座にできたことを嬉しく思います。今後も、学生の皆さんの視野が広がるような企画を大切にしていきたいと思います」(ニッカネ)

同じく学生特別賞には、ミネベアミツミの講座「【理系院生からなぜ人事に?】10分でわかる本当にやりたいことの見つけ方」が選ばれた。

「本講座が多くの方の目に留まり、ご視聴いただき、このように表彰いただいたことに大変光栄に感じております。ありがとうございます。就職活動において重要な『自己分析』は、正解が分からず思い悩む学生が多く、私も学生の時に大きな壁を感じた実体験がありました。人生で一度きりの新卒での就職活動で後悔をしてほしくない、自分と真剣に向き合い『本当にやりたいこと』を見つけてほしいという強い想いから、私自身の経験と採用担当だから伝えられることを組み合わせて、具体的なステップやノウハウを凝縮して本講座を制作いたしました。本講座を通して学生の皆様がこれから目指す方向性に気づき、納得のいくキャリアを選ぶための第一歩のお役に立てていただけたら嬉しいです」(ミネベアミツミ)

さらに、ヤンマー建機の講座「機械メーカーのシゴト 完全ガイド」も学生特別賞に選ばれた。

「このたび学生特別賞をいただき、大変光栄に感じています。今回の講座では、私たち機械メーカーが日々の暮らしや社会インフラを支える身近な存在であることを、学生の皆さんに少しでも分かりやすくお伝えしたいという想いを込めました。機械メーカーというと理系向けの業界というイメージを持たれがちですが、実際には文系・理系を問わず、多様な職種や活躍のフィールドがあります。進路選択に悩む学生の皆さんには、自分の可能性を限定することなく、幅広い視点で将来を考えるきっかけとして受け取っていただければと思います。そして、この講座が新たな選択肢との出会いとなり、自身の可能性を信じて一歩踏み出す後押しになれば幸いです」(ヤンマー建機)