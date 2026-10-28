2026年9月24日、教員を目指す千葉大学の学生が、県内の小中学校・高校で教育活動を体験するバスツアーが開催されました。

今回は千葉県立君津高等学校で行われた座談会と交流会の模様をレポートします。

高校生のなりたい職業No.1は教員! その仕事の魅力は

千葉県教育委員会と千葉大学の協働によるモデル事業として行われたバスツアーには、38名の学生が参加。千葉県立君津高校で、現職教員との座談会・交流会が行われました。

君津高校で行われた座談会では、学生たちが真剣に現役教員の話に耳を傾けていました。 座談会の冒頭では、君津高校の校長から、教員の魅力や君津高校の特色について話がありました。

「私が教員になったのは、児童生徒一人ひとりの目標に向かって、児童生徒と一緒に本気で走り続けたいという思いがあったからです。今も校長として40年近く教育の現場にいますが、毎日楽しく取り組んでいます。

実は、『高校生の将来なりたい職業ランキング』※の1位は教員なんです。現実的な面でも、教員は安定した仕事で福利厚生も充実しています。産休や育休を取得しやすく、復職が保証されていることも魅力でしょう。教育学部の皆さんにも、この国を支える子どもたちを育てる教員になってほしいと願っています」

※ベネッセ教育総合研究所「第8回 子どものなりたい職業について考えるデータ」参照

続いて、2026年春から働いている英語科教員が、自身の経験を語りました。

「教員として働き始めた当初は、わからないことばかり。授業の進め方などにも不安が大きかったです。しかし、周囲の先生方がとてもていねいに教えてくださり、困っているときは『どうしたの?』と声をかけてくださって、教員という仕事の温かさを実感しています。生徒との関わりでのやりがいや、得られるものも大きく、ほかの仕事にはない魅力があると思います。つらいときには部活動で生徒たちと話して、たくさん元気をもらっています」

2026年春から英語科教員として働く新任教員

高校生・大学生・教員のグループ交流会

君津高校には、将来教員を目指す高校生のための「教員基礎コース」が設置されています。座談会の後には、千葉大学教育学部の学生と、高校の教員基礎コースの生徒がグループに分かれて話し合う交流会の場がもたれました。

2つの教室で、5〜6グループに分かれた中には、現役教員が参加するグループも。高校生からは、大学生に教員を目指す理由を質問したり、現役教員が実際に働く現場について大学生の質問に答えたりするなど、教員という仕事の魅力について、年齢や立場を超えて和気あいあいと語り合う様子が見られました。

参加学生に聞く、実際の学校現場で見えた将来像

交流会の後、バスツアーに参加した大学生2名にインタビューを行いました。

中学校技術科教員を目指すSさんは、「千葉県は豊かな自然がある学習環境が魅力」と話します。

「大学の授業で千葉県内の教育実態について学び、南房総地域は少人数教育が特徴だと聞きました。自分も少人数教育に携わりたいと考えていて、今日、南房総の学校を見学できたのは大きな学びでした。

千葉県は海があり、山があり、川があり、田んぼもあるというように、多様な自然が身近にあることが大きな魅力です。僕が目指す技術科では栽培分野も学習内容に含まれるので、豊かな自然環境の中で学べることはとても意義があると思いますし、恵まれた学習環境が整っていると感じています。

将来的には、児童生徒との良い距離感を大切にしながら、困ったときに頼れる存在になりたいです。授業だけでなく、児童生徒が安心して相談できる教員を目指していきたいです」(東京都出身・Sさん、18歳・大学1年生)

続いて、小学校教員を目指すYさんは「実際の学校現場を見られた貴重な機会だった」と話しました。

「私が教員を目指す原点は、小学校5年生のときの担任の先生です。その先生が大好きで、教員に憧れるようになりました。大学に入ってからは、実際に教員として働く先生方の話を聞く機会があり、みなさん口をそろえて『教員は楽しい仕事だ』と話すのが印象的でした。もちろん、責任の大きさもありますが、同時に人として成長できる仕事だと、その魅力を強く感じています。

私は、自分が生まれ育った千葉県で教員として働きたいと考えています。もしかすると、小学生のときに大好きだった先生と一緒に働ける日が来るかもしれません……そう思うととっても楽しみです。子どもたちの成長を支えるだけでなく、自分自身も子どもたちと一緒に成長していけるような教員になりたいと考えています」(千葉県出身・Yさん、19歳・大学1年生)

Sさん、Yさんによると、このバスツアーは学内でとても人気が高く、すぐに定員が埋まってしまうのだとか。実際の教育現場を1日で見学できる機会は珍しいようで、2人とも「実際に見学できてとても勉強になった」と話していました。

交流会では、高校生・大学生・現役教員の皆さんが目を輝かせて語り合っている姿が印象的でした。子どもたちの未来を支える仕事を目指す人たちの姿に、大きな希望を感じた取材となりました。