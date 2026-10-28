バンダイ ライフスタイル事業部は10月27日、『じゃがりこ』をモチーフとしたアクセサリー商品の予約受付を、バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ!」にて開始した。

今回発売された『じゃがりこ アクセサリーコレクション』は、「じゃがりこ」発売30周年特別企画として、「じゃがりこ」ファンサイト “じゃがりこ探検隊”の会員と共創して開発された商品。

寄せられたアイデアの中から、ありそうでなかった「大人向けの本格アクセサリー企画」が多くの支持を集め、ネックレスやピアスなど、さりげなく普段使いができる上質なアクセサリーコレクションが完成した。

ラインアップは、じゃがりこカップを手に持ち、じゃがりこをまさに食べようとしているおなじみ『じゃがお』の横からのイラストを立体化したモチーフの「じゃがおのネックレス」、カップとじゃがりこスティックをデザインしたモチーフに、サラダ味をイメージした赤と緑のラインストーンをあしらった「じゃがりこネックレス」「じゃがりこイヤリング」「じゃがりこピアス」の全4種類。

カップの側面にはじゃがりこのロゴが刻印され、蓋の内側には小さいじゃがりこが。さらにじゃがりこスティックは小さいながらに本物のじゃがりこの表面をイメージして再現されるなど、いずれも細部にまでこだわった仕上がりに。また、イヤリングとピアスは、じゃがりこのカップとお菓子本体を再現したモチーフが左右それぞれに配置されている。

いずれも価格は9,900円(送料・手数料別途)。10月27日より、バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ!」にて予約受付が行われており、商品の発送は12月以降となる。なお、準備数に達し次第、販売終了となる。

※“じゃがりこ探検隊”は2026年9月1日にリニューアルし、新たなファンコミュニティ「じゃがりこじま」としてスタートしている。

※商品によって一部発送月が異なる。