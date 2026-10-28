石川玩具は、しっかりとした硬い握り心地が特徴の「SquiSqui最硬!スクイーズ」を2026年10月下旬に発売する。鉱物をイメージした全6種のブラインド仕様で、価格は880円。全国のバラエティショップや玩具店、各社のECサイトで販売する。

柔らかいスクイーズとは逆の「最硬」の握り心地

SNSを中心に、柔らかい水感スクイーズなどの癒やし系アイテムが流行する中、同商品はあえて硬い感触を追求したという。可愛らしさを抑えたスタイリッシュな見た目で、女性だけでなく、日頃から体を鍛えている男性も対象にした。

重さは1個約217gで、ずっしりとした重量感と硬さを生かし、ストレス発散のほか、ちょっとした筋トレ感覚でも楽しめるとしている。

鉱物をイメージした全6種、握るたびにラメや模様が変化

ラインアップは、鉱物をイメージした「ヒスイ」「サードオニキス」「レッドベリル」「アクアマリン」「オレンジスピネル」とシークレット1種の全6種。カラフルな色合いで、握るたびに内部のラメやマーブル模様が変化する。

ブラインド仕様のため種類は選べず、単品で複数購入した場合は同じ種類が重複することがある。サイズは60×60mm、素材はTPRで、対象年齢は6歳以上。強く引っ張ると外側が破れて中身が漏れる場合があるため、注意が必要だという。