「このままずっと1人なのかな」――。娘2人を育てながら働く36歳女性。恋愛をしたい気持ちはあっても、子どもがいることを相手が知ったら離れてしまうのではないかと考え、一歩を踏み出せずにいるという。24日放送のTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)で、パーソナリティーのYOUが、そんな女性の相談に応えた。

YOU

転職と子育てで慌ただしい日々 恋愛への不安を打ち明ける

相談を寄せたのは、神奈川県の36歳女性。娘2人を持つシングルマザーで、転職したこともあり、毎日慌ただしく過ごしているという。恋愛に時間を割く余裕があまりなく、出会いも少ない。マッチングアプリにも抵抗があり、気づけば30代後半になっていたと説明した。

気になる人が全くいないわけではない。しかし、「独身男性から見たらシングルマザーは恋愛対象外なのかな」と考えてしまう。さらに、「子どもがいることを知ったら離れていってしまうんじゃないかな」と不安になり、なかなか一歩を踏み出せずにいた。

番組でさまざまな人の人生や転機を聞き、「私ももう少し頑張ってみようかな」と思うこともあるという女性。シングルマザーの恋愛で、気にしなくてよいことや、大切にした方がよいことがあるかを尋ねた。

「そしたら次です」 相手の事情も踏まえたYOUの回答

YOUは、36歳という年齢に「若いから」と声を掛け、パートナーを望む気持ちを受け止めた。そして、まずは女性自身が相手と接する中で、居心地のよさや優しさ、頼りがいなどを感じられるかに言及。安心感やドキドキする感覚を持ち、そこから2人で関係を培っていくのではないかと話した。

その過程で、うまくいかないこともある。YOUは、相手にもそれぞれの事情があり、「何でも受け入れられる」と無責任には言えないだろうと説明。慎重に考えた結果、合わないと感じる人がいる可能性にも触れた。そのうえで、YOUは「そしたら次です」と伝えた。

「だってもう娘さんはプリンさん(投稿者のラジオネーム)の一部じゃないですか? 家族だから」

相手との関係がうまくいかなかったとしても、子どもがいるから恋愛は難しいと決めつけなくてよいという趣旨で、自身の経験にも触れながら言葉を重ねた。

結婚だけでなく「お友達ができるかもしれない」くらいの感覚で

YOUは、心配が先に立つと、一歩を踏み出すことにも緊張してしまうと説明。出会いのきっかけがあれば、考えすぎずに会ってみることを勧めた。また、どこでどんな人と出会うかは、娘たちの存在だけで決まるものではないとも話した。

「娘さんがいらっしゃることが原因でっていうことにならない可能性もいっぱいあるじゃないですか」

YOUは「あ、じゃあやってみようかな。行ってみようかな」と思えることを試し、合わないと感じたらやめることもできるとして、「ぜひ積極的に楽しんでいただきたい!」と明るく呼びかけた。

目標は結婚やパートナーとの出会いかもしれない。それでも、「お友達ができるかもしれない。それぐらいの感覚で楽しく過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います」と、出会いをもう少し気軽に捉える考え方を伝えていた。