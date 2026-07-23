夏休みは、普段より家で過ごす時間が増える季節です。学校の宿題や自由研究、お出かけなどイベントも多い一方で、「子どもの部屋がどんどん散らかる」「片づけなさいと言っても全然動いてくれない」と悩む保護者も少なくありません。

そんな夏休みにおすすめしたいのが、親子で取り組む「捨て活」です。

「捨て活」と聞くと、不要なモノを処分することが目的のように思われがちですが、本当に大切なのは、モノを減らすことではありません。 これからの暮らしを親子で考え、自分で選ぶ力を育てることです。 夏休みというまとまった時間があるからこそ、片づけを通して子どもの成長を感じられる時間にしてみませんか。

まずは「どんな部屋で過ごしたい? 」と聞いてみる

片づけを始めるとき、多くの大人は「早く片付けよう」「まず捨てよう」と考えます。整理整頓がされている環境の方が気分良く過ごせたり、効率が良くなったりすることを実感として知っているからです。

ですが、子どもは意外と片付けることのメリットをまだわかっていなかったりします。「なぜ片づけるのか」が分からないままでは、なかなかやる気は生まれません。

そこで最初にしてほしいのが、「どんな部屋だったら過ごしやすいと思う？」と聞いてみることです。

「床に大きな線路を作って思い切り遊びたい」

「友達を呼べる部屋にしたい」

「人形を沢山並べて飾るコーナーを作りたい」

どんな答えでも構いません。

片づけは「捨てること」が目的ではなく、「理想の暮らし」を実現するための手段です。片づけることで理想の暮らしというメリットが手に入ることがわかると、子ども自身も「そのためには何が必要かな」と考え始めます。

親が指示を出すよりも、自分で目的を持った方が、行動や意思決定につながりやすくなります。

最初は「捨てやすいもの」から始める

いきなり思い出の品やお気に入りのおもちゃに取り組むと、手が止まってしまいます。 最初は判断しやすいものから始めるのがおすすめです。

例えば、

・書けなくなったペン

・破れてしまった折り紙

・遊ばなくなった付録

・期限の切れたプリント

・壊れたおもちゃ

・もう読まなくなった本



など、「これはもう使わないね」と親子で判断しやすいものから取り組みましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、「片づけって意外とできる」という自信につながります。

親は「捨てなさい」ではなく「どうしたい? 」と聞く

片づけで一番避けたいのは、親が決めたことを押し付けてしまうことです。

「これは捨てるよ」

「もういらないね」

「使ってないでしょ」

と言われ続けると、子どもは考えることをやめてしまったり、一方的な決めつけに反抗的になってしまったりすることも。

代わりに、 「まだ使いたい？」

「お気に入りなの？」

「これからも必要だと思う？」

と質問をしてみましょう。

答えを急がせる必要はありません。 自分で考え、自分で選ぶ経験を積むことが、片づけ以上に大きな学びになります。

自己決定を繰り返した子どもは、モノだけでなく、勉強や生活の場面でも「自分で決める力」が育っていきます。 自己決定力を育てることはお片づけ以外の場面でも役に立つ大切なことです。

戻しやすい収納を一緒に考える

モノを減らしても、戻しにくい収納ではすぐに散らかってしまいます。 収納のポイントは「きれいにしまうこと」ではなく、「戻しやすいこと」です。

子どもの目線に合わせて収納場所を決めたり、ラベルを貼ったり、収納しやすい箱を使ったり、「ここがおもちゃのおうちだね」と話しながら一緒に定位置を決めていきましょう。

親にとって使いやすい収納ではなく、子どもが一人で戻せる収納を目指すことが大切です。 細かく分けずにざっくりとした仕分けでも十分です。 「片づけなさい」と言わなくても自然に戻せる環境ができれば、親も子どももラクになります。

夏休みの終わりに振り返りをする

片づけが終わったら、ぜひ親子で部屋を見渡してみてください。

「床が広くなったね」

「探し物が減ったね」

「友達を呼べそうだね」

そんな会話をすることで、子どもは片づけの価値を実感できます。

さらに、「一番頑張ったことは何だった? 」「次はどこを片づけたい? 」と振り返る時間をつくると、次の行動にもつながります。 片づけは、一度きりのイベントではなく、暮らしを整える習慣です。

そして、片づける力は一生役に立つものです。 夏休みだからこそ、親子でゆっくり向き合える時間があります。 モノを減らすことが目的ではなく、自分にとって本当に大切なものを選ぶ力を育てること。 そして、家族みんなが気持ちよく過ごせる環境をつくること。

この夏は、「捨て活」を通して、親子で暮らしについて話し合う時間をつくってみてはいかがでしょうか。

親子で未来の暮らしを描き、一緒に行動する時間そのものも、きっと夏休みの大切な思い出になるはずです。