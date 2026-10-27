アサイーボウルといえば、フルーツやグラノーラをたっぷり盛り付けた、見た目にも華やかな人気メニュー。おいしい＆栄養たっぷりで、健康や美容を意識する人たちからも人気を集めている。……けど、結構いいお値段なのよねぇ。えっ、ラーメン2杯分!? みたいな。

そんなアサイーボウルの味わいを、あの「オイコス」で手軽に楽しめるようになった。そう、ダノン オイコスから期間限定「アサイーボウル」が登場したのである。もちろん、オイコスならではの高タンパク仕様。これは気になる……というわけで、さっそく食べてみた!

「アサイーボウル」の味わいをオイコスで!

今回登場した「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 アサイーボウル」は、アサイーの深いコクに、ストロベリーの甘み、バナナのまろやかさ、カシスの華やかな酸味を重ねた季節限定フレーバーだ。

アサイーボウルといえば、いろいろなフルーツを組み合わせた奥行きのある味わいが魅力。そこにオイコスらしい濃厚なギリシャヨーグルトの食感が加わるというのだから、俄然期待が高まるじゃないか。

さらに、1カップあたり高吸収タンパク質10.2gを配合。脂肪ゼロ、低GI、84kcalという、うれしい仕様となっている。

さっそく蓋を開けてみると……

はい、真っ白。だけど、下のほうには……

もちろん、アサイーボウルフレーバーのソースが! これを混ぜ混ぜして……

うん、いい感じ。さぁ、まずはそのまま食べてみよう! パクッ……

……おおっ! フルーティーで美味しいッ! ベリー系を思わせる華やかな風味にアサイーらしい深みのある味わいが重なり、ヨーグルトのまろやかさが全体を美しくまとめている。ストロベリーの甘みやカシスの酸味も合わさり、ひとつの味に偏らないバランスのよさがめちゃめちゃ優秀ッ!

アサイーというと、独特の風味があるイメージを持つ人もいるかもしれないが、こちらはフルーツの爽やかさも楽しめる親しみやすい仕上がり。濃厚なヨーグルトとフルーティーな風味が合わさることで、デザート感もしっかりある。

そして何より、このオイコス特有の食感がいい! もっちりとしたヨーグルトは食べ応えがあり、少量でも満足感を得やすい。これで84kcalだというのだから、ちょっと甘いものが欲しくなったときにもありがたい存在だ。

超簡単なトッピングレシピも試してみた!

とはいえ、アサイーボウルといえば、やっぱりフルーツを盛り付けたくなるもの。ここからは、ちょっとしたアレンジも試してみたい。

まずは、アサイーボウルの定番ともいえるバナナをトッピング。

輪切りにしたバナナをヨーグルトの上に並べれば、あっという間にアサイーボウル風のビジュアルに! うん、なんか急にオシャレな朝食っぽくなったぞ。

さっそく、ヨーグルトとバナナを一緒にパクッ……

間違いない……! バナナの自然な甘みとねっとりした食感が加わることで、全体がぐっとまろやかに。もともとヨーグルトに含まれるバナナの風味とも完全にリンクし、フルーティーな味わいにさらなる厚みが生まれた印象だ!

濃厚なヨーグルトとバナナの組み合わせは、やはり安定感がある。食べ応えもアップするので、朝食に楽しむならこのアレンジがよさそう!

続いてはブルーベリー。こちらも、ベリー系の風味が楽しめる今回のオイコスとは、かなり相性がよさそうである。

ブルーベリーをパラパラと乗せて、さっそくいただいてみると……

完ッッッ璧にウマい……! ブルーベリーの甘酸っぱさが加わることで、ヨーグルトのフルーティーな風味がより引き立つ感覚。バナナのアレンジがまろやかさを楽しむ方向なら、こちらは爽やかさを楽しむ方向だ。

果実を噛んだときのプチッとした食感もいいアクセントで、なめらかなヨーグルトとのコントラストが楽しく、ひと口ごとに変化を感じられる。もちろんバナナ、ブルーベリーのダブルトッピングもいいだろうけど、片方で十分な満足感が得られたぞ!

さらに踏み込むなら、グラノーラなどを加えて自分好みにカスタマイズするのも楽しそうだし、チアシードのようなスーパーフードをさらに追加すると、より隙のない仕上がりになるに違いない。

なお、全国のコンビニエンスストアでは10月19日から、スーパーマーケットでは10月26日から発売されている。期間限定のフレーバーなので、気になる人はぜひチェックしてみてほしい。