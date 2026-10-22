日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第22回のテーマは、「アメリカのカプセルトイ人気」。

今年の夏、アメリカから日本へ一時帰国する際に、アメリカ人の友人から「あのシリーズと、このキャラクターのカプセルトイを日本で買ってきてほしい」と次々に頼まれた。どこにカプセルトイ自販機があるのだろうと思いつつ1年ぶりに日本に到着したら、いらぬ心配だとわかった。驚いたことに、カプセルトイ自販機が街中にあふれていた。昨年までの帰国では認識していなかったのか、あるいはこの1年で急増したのかはわからない。だが、東京駅のような大ターミナルはもちろん、北海道や東北の小さな街に至るまで、あちらこちらで目にしたその氾濫ぶりには圧倒された。アメリカ人から頼まれたカプセルトイは、あっという間に購入できた。

日本からアメリカに戻ると、実はここ、アメリカの首都ワシントンD.C.周辺でも、カプセルトイ自販機を日常的に見かける機会が以前より確実に増えている。しかも、英語なしで日本語表記のまま販売されている商品も少なくない。周囲のアメリカ人を見渡しても、カプセルトイ好きが実に多いのだ。アメリカ人はなぜ、この日本発のカルチャーに魅了されるのか。そして、アメリカ市場でカプセルトイはどのように「現地化」されているのか。

アメリカで見かけるカプセルトイ自販機

ガチャ歴30年のアメリカ人のきっかけは高校時代のアニメ

「日本のカプセルトイって、他愛のない小さなおもちゃに見えるかもしれないけれど、信じられないほどクオリティが高いのよ」

そう熱っぽく語り、カプセルトイの魅力に完全にハマっているアメリカ人の一人が、ワシントンD.C.に暮らすサラさん(40代)だ。

現地のアメリカ人の間では、この日本発のカルチャーを指して「カプセルトイ(Capsule Toy)」と一般名詞で呼ぶこともあれば、バンダイの登録商標である「ガシャポン(Gashapon)」の名でそのまま呼ぶことも多く、両者はほぼ同義語として日常会話に溶け込んでいる。

驚くべきことに、サラさんの「カプセルトイ歴」はここ数年のトレンドに便乗したものではない。その始まりは、実に1990年代の高校時代にまで遡る。日本のアニメに魅了され、どうしてもグッズが欲しくなった彼女は、当時普及し始めたオークションサイトで日本から出品される、精巧なレア商品を注文して集めていた。

その後、2004年から日本に住み始めたサラさんは、街中でカプセルトイ自販機を日常的に目にするようになる。だが、当時はまだ熱心なコレクター以外には一般に認知されていない「風景の一部」に過ぎないと感じていた。

その潮目が変わり、カプセルトイの劇的な進化に気付いたのがここ数年のことだ。「ワシントンD.C.に暮らしていても、特にコロナ禍以降、あちこちでカプセルトイ市場を拡大しようとする動きがすごく伝わってくるんです」とサラさんは語る。

そんなサラさんのお気に入りは、『ふしぎ遊戯』の夕城美朱や『美少女戦士セーラームーン』のちびうさ、『カードキャプターさくら』などのカプセルトイだ。さらに、10代の頃に失くしたカプセルトイをオークションサイトで買い戻そうともしている。

だが、サラさんが日本のカプセルトイに強く惹かれる理由は、過去に大好きだった商品を求める「ノスタルジア(回顧型)消費」の行動にとどまらない。そこには、日本独特の玩具市場へのアプローチがあると言う。

「アメリカでは『おもちゃは子ども向け』と割り切られがちですが、日本は大人に対しても本気で遊び心のあるおもちゃを届けてくれる。大人も欲しがっていると分かっているし、それが全く悪いことじゃないと誰もが肯定しているんです」

さらにサラさんは、この背景にある日米の社会構造の違いをこう分析する。

「日本は幼い頃から競争が激しく、労働時間も長い超高ストレス社会。だからこそ遊び心あふれるモノがたくさん存在していますし、人々は日々を生き抜くために、幸せを感じる何かを必要としている。日本は、日々のストレスを和らげるためのハッピーなアイテムや空間を作るのがダントツに優れています」

アメリカの玩具業界も静観しているわけではない。全米玩具協会のデータによると、現在のアメリカ市場では、大人が自分自身のために玩具を買う「Kidult(キダルト：子供を意味するキッドと大人のアダルトを組み合わせた造語)」市場が、全体の成長を牽引する最大の原動力となっている。インフレ下でも趣味や癒やしへの投資を惜しまない大人たちの消費が玩具市場を支え、Kidult層は今や巨大な市場として注目を集めているのだ。

高額なアメリカのカプセルトイ自販機に集まる人々

ある週末の午後、サラさんのカプセルトイ購入に同行させてもらった。向かったのは、ワシントンD.C.近郊のバージニア州にある日系スーパー「マルフジ」だ。

実はワシントンD.C.周辺で、カプセルトイ自販機を常設している本格的な大型日系スーパーはここをおいて他にない。店内のレジカウンターの後ろに、バンダイのオフィシャルショップ「ガシャポン」の自販機がずらりと並べられている。

サラさんはここで日本食の買い出しをした後、設置されたカプセルトイ自販機を回すのが日常の楽しみだという。

利用には専用のトークン(メダル)が必要で、自販機の横にある両替機で購入する仕組みだ。現金は一切使えず、クレジットカードやスマートフォンによるタッチ決済にのみ対応している。

価格は1枚3ドル(約475円)。自販機によって1回につき必要なトークンは1枚から5枚まで商品のプレミアム度によってバラバラだが、その多くは2枚(6ドル＝約950円)あるいは3枚(9ドル＝約1425円)だ。つまり、ハンドルを1回回すだけで、高いものだと実に15ドル(約2375円)を消費することになる。

日本の300円〜500円という相場を知る身からすれば、この価格設定は決して安くはない。

だが、実際、週末の自販機の周りには、次から次へと人々がやってきてはハンドルを回していく。驚くべきことに、その多くは子どもではなく大人なのだ。

この店舗に設置された自販機のほとんどは英語表記に変えられており、日本語がわからない現地のアメリカ人でも、シリーズやフィギュアの内容が一目でわかるようになっていた。

サラさんは慣れた手つきでトークンを購入した後、嬉しそうに自販機を見て回り始めた。お弁当箱シリーズやムーミン、デジタルモンスターの前で目移りしていたが、やがてアメリカ人なら誰でも子供の頃に親しんできた国民的アニメ『ルーニー・テューンズ』の前で意を決したようにハンドルを回した。

排出口から転がり出たカプセルを開けると、中から人気キャラクターの「トゥイーティー」が姿を現した。

次に彼女が足を止めたのは、仮面ライダーになりきった猫たちのフィギュア『仮面にゃいだー』の自販機だ。アメリカ版では、猫が喉を鳴らす音「PURR(パー)」とライダーをかけ、『KAMEN PURR-RIDER(仮面パーライダー)』というひねりのある造語名に変えられていた。サラさんは「なんてうまいネーミングなの!」と、その鮮やかな現地化に深く感動していた。

現在アメリカでは、開けるまで中身が分からない「ブラインドボックス(Blind Box)」型フィギュアが大ブームを巻き起こしている。だがサラさんに言わせれば、カプセルトイこそがその「元祖」だ。

「何が手に入るか分からない。だから楽しいのよね。日本はそういうサプライズの演出が本当に上手。単にモノを買うだけじゃなくて、『ワクワクするサプライズ体験』を購入しているのです」

シリーズによっては、お目当てが出るまで回し続けるというサラさん。実際、この日もすぐさま『ルーニー・テューンズ』に二度目の挑戦を繰り出し、念願の「ダフィー・ダック」を引き当てた瞬間には、この日一番の満面の笑みを見せてくれた。

カプセルトイ人気を支える「日本発」のブランド価値

自販機を提供する店舗側は、この現象をどう捉えているのか。スーパー「マルフジ」の店長、カリカー真衣さんは、昨年1月の創業時から自販機の導入を計画していたと明かす。契約手続きなどの関係で設置は今年5月にずれ込んだものの、蓋を開けてみればその人気ぶりは想像以上だった。

「1トークン3ドルと決して安くない価格設定にもかかわらず、本当に多くのお客様が利用されています。それも、子どもより大人のほうが多いんです」

カリカーさんはその背景に、想像を超える「日本文化への理解度の深さ」があると分析する。

「アメリカでの日本人気は凄まじいです。こちらが驚くほど、日本の文化やモノをよく知っています。普段の営業でも、現地のお客様から『今度家でラーメンを作るんだけど、あの食材は置いてある？』と尋ねられることがあります」

カリカーさんは、カプセルトイが「日本発」のカルチャーであること自体が、アメリカの大人を引きつける強力なブランドになっていると指摘する。実際、マルフジのレジ後ろに並ぶ自販機では、現地でもお馴染みの日本のアニメ・シリーズや、日本発の「かわいい」キャラクター商品などが飛ぶように売れているという。

ワシントンD.C.周辺では、英語なしで日本語表記のカプセルトイがそのまま自販機に置かれている場所も少なくない。カプセルを開ければ、説明書きが日本語でも、アメリカ人は意に介さない。翻訳アプリを使って読み解いたり、あるいは「日本語の文字そのものがクールだ」と、そのままコレクションの一部として楽しんでいる。

「日本発」というオリジナリティが、1回1,000円超という高単価をも納得させる。マルフジの現場は、まさにそのローカライズの価値を証明していた。