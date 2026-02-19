アニコム損害保険は2月19日、「猫の名前&猫種ランキング」を発表した。調査は2025年2月1日～2026年1月31日に、同社の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の猫54,764頭を対象に行われた。

総合ランキング

総合ランキング ※( )内は昨年順位

総合ランキングは「ムギ」(438頭)が1位となり、7年連続でトップを維持した。2位は「ラテ」(349頭)、3位は「ルナ」(338頭)と続き、上位3位はいずれも300頭を超える結果となった。また「ルル」は前年10位から4位(285頭)へと大きく順位を上げ、「ラテ」も5位から2位へ上昇するなど、上位で順位の変動が見られた。

男女別ランキング

男の子部門では「レオ」(253頭)が1位。2位「ムギ」(231頭)、3位「ソラ」(222頭)と続いた。また、「ウニ」(112頭)、「チャチャマル」(109頭)が前年圏外からトップ10入りしている。

女の子部門では「ルナ」(286頭)が1位となり、男女別の名前の中で最も多い頭数となった。「ルル」(190頭)は前年7位から3位へ順位を上げたほか、「メル」(133頭)が、前年圏外からトップ10入りするなど、短く発音しやすい音の名前が上位に入った。

漢字の名前ランキング

漢字の名前ランキング ※( )内は昨年順位

男の子部門では「琥珀」(75頭)が1位となり、昨年に続きトップを維持した。2位は「茶々丸」(64頭)、3位は「空」(45頭)だった。

女の子部門では「姫」(29頭)が1位。「琥珀」(25頭)は女の子部門でも3位に入り、男女双方で上位にランクインした。漢字表記では、男女ともに自然や縁起を連想させる名前が多く見られた。

猫種ランキング

猫種ランキング ※( )内は昨年順位

猫種ランキングでは、「スコティッシュ・フォールド」(7,520頭、13.7%)が1位となった。2位は「混血猫」(6,115頭、11.2%)、3位は「マンチカン」(5,553頭、10.1%)と続いた。上位3猫種で全体の約35%を占めている。上位10猫種はいずれも前年と同順位で、構成は安定していることがうかがえる。