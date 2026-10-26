サントリーホールの設計・建設にも携わる鹿島建設が開発！立体音響スピーカー「OPSODIS 1」を解説

◆“建設会社の鹿島”が作った立体音響スピーカー
佐原：自宅で映画や音楽を楽しむリラックスタイム。たった1台のスピーカーで、いつものリビングが映画館やコンサートホールのようになったら素敵ですよね。そこで今回は、鹿島建設 立体音響プロジェクトチームの村松さんにお越しいただき、次世代の立体音響スピーカー「OPSODIS 1」についてお話を伺います。村松さん、よろしくお願いします。
村松：よろしくお願いします。
佐原：“建設会社の鹿島”がオーディオを作ったと聞いて驚きました。まずは、どのようなスピーカーなのか教えてください。
村松：「OPSODIS 1」の最大の特徴は、横幅38.2cmのコンパクトな1台を目の前に置くだけで、どんな部屋でも前後左右、上下から音が包み込む360度の立体音響を簡単に実現できる点です。
佐原：どのような経緯で開発されたのですか？
村松：鹿島建設は、サントリーホールなどの音楽ホールの設計・建設に携わってきました。75年以上培ってきた建築音響技術と、イギリス・サウサンプトン大学との共同研究から生まれた特許技術「OPSODIS」を活用して開発したのが「OPSODIS 1」です。
佐原：本格的な音響技術が凝縮されたスピーカーなのですね。
村松：はい。映画や音楽、ゲームでも自分の部屋とは思えないような臨場感を楽しめます。耳をふさがずに音を楽しめるため、長時間の視聴時にも耳への圧迫感が少ないことが特徴です。
佐原：卓上サイズでありながら、まるで音に包み込まれるような感覚があり、とても驚きました。
村松さん、ありがとうございました。
村松：ありがとうございました。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness