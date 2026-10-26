『呪術廻戦』の「創作秘話」を解き明かす大展覧会「芥見下々『呪術廻戦』完結展」の最終会場を、12月25日～2027年1月25日に新宿住友ビル 三角広場で開催する。

10月26日より受付が開始されたチケット事前抽選販売に合わせ、スピンオフ作品『呪術廻戦≡(モジュロ)』の創作過程を徹底解説する追加展示、そして公式図録の別冊を含む新宿会場から新たに販売されるオリジナルグッズが公開された。

完結展キービジュアル (C)芥見下々／集英社

追加展示情報

「領域之≡(モジュロ)」共作術開示

完結展では、原作・芥見下々氏と、作画・岩崎優次氏の共作によるスピンオフ作品『呪術廻戦≡(モジュロ)』の創作過程を徹底解説する新たな展示エリア、「領域之≡(モジュロ)」が登場。作品の始動からキャラクターデザイン原案、芥見氏のネームなど、ここでしか見られない秘蔵素材の数々が見られる。

公式図録〈別冊〉

公式図録＜別冊＞は、大阪会場で初公開となった追加展示と、完結展で新たに加わる最終展示の内容を収録した1冊。また、既刊の公式図録とあわせて収納できるスリーブケースが付属する。なお、大阪会場以降の巡回展と、完結展の追加展示(『呪術廻戦≡(モジュロ)』分を含む)に基づく。全ての展示品は収録していない。

値段：1,540円

サイズ：縦250mm×横190mm(B5 変型)

ページ数：表紙＋中面48P＋スリーブケース＋シール3枚(綴じ込み)

「完結展」追加オリジナルグッズ

公式ショップでは、完結展から新たなオリジナルグッズも販売する。

領域展開トートバッグ 虎杖悠仁(5,280円)(C)芥見下々／集英社

アクリルMEGA フィギュア 完結展キービジュアル(4,400円)(C)芥見下々／集英社

※画像は全てイメージ。実際の商品とは異なる場合がある。

※詳しいグッズ情報は公式サイトを確認のこと。

芥見下々『呪術廻戦』完結展 開催概要