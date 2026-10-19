講談社は、完全受注生産の『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』を企画・制作。10月20日まで予約受付を行っており、このほど、その制作秘話やインタビュー現場の様子などを公開した。

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』制作中のひとコマ

2026年は、「くまのプーさん」原作デビュー100周年。ディズニー社の“特別な企画をしたい”議論のなかで名前が挙がったのは、プーさんファンとして有名な羽生結弦さんだったという。

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』は、プーさんとともに歩んできた羽生さんの姿を40ページにわたり収録したメモリーブック。普段の練習に使用しているアイスリンク仙台での姿や、自然あふれる屋外でのショットなどリラックス感のある表情が多数収められている。

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』きせかえ衣装プーぬいぐるみ

また、付録として、羽生さんが着用した伝説の衣装2着を忠実に再現した「きせかえ衣装プーぬいぐるみ」(高さ約20.5cm、幅約18.5cm、奥行き約11cm)が付属。羽生結弦さんと、実際に衣装デザインを手がけたデザイナーによる監修のもと、フリー「SEIMEI」およびショート「バラード第1番」の衣装を、プーさんのぬいぐるみサイズにて着せ替え仕様で完全再現している。

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』特典

さらに、特典として、羽生さんが手書きでプーさんへの想いをつづったお手紙の複製レターと、プーさんのぬいぐるみに囲まれる羽生さんの特大ポスター(縦51.5cm×横72.8cm / B2)も同梱されている。

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』アザーカット

メモリーブックの撮影では、合間にプーさんと遊んだり、語りかけたりする羽生さんの姿が。また、特典の「私物プーとおひるね」特大ポスターの撮影時には、「この子たちは一緒に戦ってきた子たち」「この子たちはずっと家にいた」と、ひとりひとりの思い出を語り出し、止まらなくなってしまうことも。さらに、プーさんたちをやさしくなでたり、撮影が終わってからも愛しそうに見つめたりと、羽生さんにとってかけがえのない存在であることがよく伝わる、温もりのある撮影空間だったという。

プーさんが「黄色いくま」のイメージから、特別な存在となっていったと話す羽生さん。独占インタビューでは、プーさんとのエピソードやプーさんへの想いがたっぷり語られている。

価格は2万2,000円。完全受注生産につき、10月20日まで書店および各ネット書店にて予約受付中。書店での受け取りは2027年5月27日以降を予定している。