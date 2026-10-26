ハーバー研究所は12月1日、「北の金時あまなっとう」を、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。

同商品は、素材のおいしさを楽しめる砂糖不使用の甘納豆。北海道産の大正金時豆を使用し、砂糖の代わりに還元麦芽糖を用いている。

職人が昔ながらの直火炊き製法で丁寧に炊き上げ、豆本来の風味を生かしたふっくらやわらかな半生食感に仕上げている。

3袋セットでの提供で、価格は648円。ショップハーバーでは1袋(216円)も取り扱う。