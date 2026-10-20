ミスタードーナツは11月4日から、ポケモンとコラボレーションした「みんなで集合! 冬のポケモンキャンペーン」を数量・期間限定で展開する。ピカチュウやアローラディグダを再現したドーナツのほか、ブランケットなどの限定グッズも登場。10月27日から地域別でミスドネットオーダーにて先行予約を受け付ける。

今回のテーマは「アローラディグダがみんなをあつめて大集合!」。2026年に30周年を迎えるポケモンとミスタードーナツの思い出を振り返る企画で、歴代のコラボレーションに登場したポケモンたちをデザインに取り入れている。

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」(持ち帰り345円)は、ホイップクリーム入りのイースト生地にカスタード風味フレークをトッピング。ほっぺはいちご風味グミで表現した。

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」345円(出所:ダスキン)

「ポン・デ・アローラディグダ」(持ち帰り367円)は、チョコレートでコーティングし、カスタードクリームとチョコクランチで地面を表現したポン・デ・リング生地と、ホイップクリーム入りのシュー生地を組み合わせた商品。シュー生地は焦がしキャラメル風味チョコをコーティングしている。

「ポケモンたちの あつまれ! エンゼル&カスタード」(持ち帰り237円)は、ふんわり食感のシュー生地にチョコレートをコーティングし、ホイップクリームとカスタードクリームをサンドした。4種類のデザインスリーブをランダムで用意する。

さらに11月25日からは、ホワイトチョコといちごミルクシュガーで仕上げた「ヤドン ドーナツ」(持ち帰り345円)も発売する。耳はホイップクリーム、目はチョコプレート、鼻はチョコレートでをヤドンを再現してかわいらしく仕上げた。

冬限定の「ポン・デ・リース」は焦がしキャラメルフレーバーとホワイトの2種類で、持ち帰り各205円。

限定グッズは、ポケモンたちをデザインしたブランケット2種類と「つよいこグラス(大)」を用意。ドーナツとブランケットを組み合わせた「グッズセット」は2,200円、グラス付きの「お子様グッズセット」は1,180円となる。

先行予約はミスドネットオーダーにて、東日本が10月27・28日、西日本が10月29・30日に受け付ける。予約商品の受け取りは11月2日からで、店頭販売は11月4日に開始する。11月2・3日は予約商品の受け渡しのみとなる。ヤドン ドーナツは11月18日から別途予約を受け付ける。

対象は一部店舗を除く全国のミスタードーナツで、商品・グッズともになくなり次第終了する。