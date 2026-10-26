三井不動産ホテルマネジメントは10月10日・17日、障がいのあるアーティストによる作品展示・販売プロジェクト「HAPPY SMILE ART」の一環として、御茶の水美術専門学校(東京都千代田区)との産学連携イベントを、銀座・京橋エリアの3ホテルで開催した。

デザイン制作にも関わったトートバッグなどを手に持つ学生たち

同社は、創作活動の支援と作品の認知向上を目的に、障がいのあるアーティストが制作した作品をホテル館内で展示・販売し、誰もが気軽にアートに触れられる機会を提供するとともに、心のバリアフリーの推進につながる企画「HAPPY SMILE ART」を展開している。

産学連携プロジェクトでは、作品の魅力をより多くの方々へ届けるため、「HAPPY SMILE ART」における認知向上および作品販売機会の創出をテーマに、14名の学生が4チームに分かれて企画提案に取り組んだ。

学生4チームによる提案の中で、優秀賞に選ばれた企画は「JoyP(ジョイップ)」。障がいのあるアーティストの作品をモチーフにした缶バッジと、オリジナルトートバッグを活用したものとなる。来場者は三井ガーデンホテル銀座プレミア、三井ガーデンホテル京橋、三井ガーデンホテル銀座五丁目を回遊しながら作品を鑑賞し、缶バッジやオリジナルトートバッグを通じた参加型企画を楽しんだ。

学生は企画立案だけでなく、トートバッグのデザイン制作や制作会社・ホテルへの訪問などにも主体的に携わった。同社は企画実現に向けた協議や制作支援を行い、学生のアイデアを実際のイベントとして具現化した。