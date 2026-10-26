TBSの新配信番組「ワクティのTBS DRAMA channel」が10月26日からスタートする。同番組は、TBSグループキャラクターのワクティがナビゲーターを務め、ドラマ制作の裏側に迫る配信番組だ。

初回は、現在放送中の日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)を特集。『VIVANT』第2シーズン前半でキーパーソンとなった新庄浩太郎役の竜星涼と、新庄への一途な愛で話題を集めたチョッキー・テーパーニット役のオーム・タナパックをゲストに迎える。

番組では、2人が特に印象に残っている撮影シーンや、作品への出演後に周囲から寄せられた反響について語る。さらに、番組の最後にはオームの貴重な歌声も披露されるという。

今後も同番組では、ドラマの舞台裏や撮影現場でのエピソードなどを紹介していく予定だ。

「ワクティのTBS DRAMA channel」は、TVerとYouTubeで視聴できる。

また、『VIVANT』の最終回に合わせ、10月26日から11月8日まで、タワーレコード渋谷店の壁面に設置された大型ビジョンで、同番組のスペシャルムービー4本が上映される。

【編集部MEMO】

竜星涼は、1993年3月24日生まれ、東京都出身。2010年に俳優デビューし、2013年のスーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』で主演。NHK連続テレビ小説『ひよっこ』『ちむどんどん』、ドラマ『アンナチュラル』『同期のサクラ』『スタンドUPスタート』、映画『22年目の告白－私が殺人犯です－』『弱虫ペダル』などに出演する。

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