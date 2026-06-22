「なんでこんな夢を見たんだろう……」と目が覚めた瞬間からモヤモヤした気持ちになったことはありませんか? 遅刻して怒られて、勢いで退職して、逃げたら追いかけられて、気づいたら高いところから落ちていた――。そんな夢にはどんな意味があるのでしょうか。

正直に言いますね。この夢を見た人は、今、かなりのエネルギーを使って生きています。

今、疲れていませんか? 心のどこかで、「もう全部投げ出したい」と思ったことはありませんか? この夢は、あなたの「本音」が夜中にこっそり語りかけてきたメッセージなんです。

一つひとつ、丁寧に読み解いていきましょう。

(1)「会社に遅刻する夢」── あなたが本当に焦っているものの正体

夢の中での「遅刻」は、現実世界のあなたが「何か大切なチャンスを逃してしまうのではないか」「周囲に置いていかれているのではないか」という強い焦燥感を抱えているサインです。

真面目で、いつも責任感を人一倍持って頑張っているあなただからこそ、「期待に応えられなかったらどうしよう」というプレッシャーが、この「遅刻」という形になって現れたのです。

でも、この夢の本当のメッセージは「焦らないで」ということ。あなたは今、目の前のチャンスを掴もうと一生懸命になりすぎて、少し呼吸が浅くなっていませんか?

ポイント: 今、何かに「追われている感覚」はありませんか? それはきっと、あなたが真剣に向き合っている証拠。焦りを感じること自体、手を抜いていない証です。

(2)「上司に怒られる夢」── 次のステージへの予兆

強烈なストレスを感じる場面ですが、実は「上司に怒られる夢」は、逆夢の代表格で、仕事運や対人運がアップする吉兆となる場合もあります。

夢に出てくる上司は「権威」や「社会的な評価」、そして「あなたを導いてくれる存在」の象徴。その上司があなたを怒っているのは、現実世界で「もっと自分を認めてほしい」「自分の殻を破りたい」という、あなたのステップアップへの強い欲求(エネルギー)が爆発寸前であることを意味しています。

近いうちに、あなたの努力が周囲に正当に認められたり、新しい役割や大きな流れが訪れたりする予兆。怒られたのは、あなたが次のステージへ進むための「愛のむち」のようなものなのです。

ポイント: ちょっと意外でしたか? 怒られた夢ほど、あなたのパワーが次のステージを求めているサイン。その熱量を信じてみてください。

(3)「退職する夢」── 現状打破! 古い自分との決別

怒られた勢いで、その場で「辞めます!」とタンカを切って飛び出す展開。現実なら大問題ですが、夢占いにおいて「退職する夢」は、現状をガラリと変えたいという強い自立心と、古い自分からの脱皮を表します。

あなたは今、これまでの慣習や、「こうでなければならない」という古い価値観に縛られるのが、心底嫌になっているのかもしれません。

その場で退職を決意したのは、あなたの中に「自分の力で新しい未来を切り拓く覚悟」がすでに備わっている証拠。これは運気の劇的なリセットを意味しており、あなたの心が「新しい自分に生まれ変わる準備万端だよ!」と叫んでいるのです。

ポイント: 「全部辞めたい」という感情は、心が「ここは変えていいよ」と教えてくれているサインです。何を手放せば、少し楽になれそうですか?

(4)「追いかけられる夢」── 変化への恐怖と、追いかけてくる運命

すっきりした気持ちで帰ろうとしたのに、なぜか誰かに追いかけられる恐怖。「追いかけられる夢」は、精神的なプレッシャーや、変化することへの恐れを象徴しています。

会社を辞めて新しい一歩を踏み出そうとしたあなたを、何かが追いかけてくる。それは、「本当に環境を変えて大丈夫だろうか」「失敗したらどうしよう」という、あなた自身の心の迷いや不安そのものです。

でも不思議なことに、逃げ続ける限りその恐怖は大きくなるばかり。立ち止まって正面から向き合った瞬間、その影はスッと薄れていくものなのです。

ポイント: 追いかけてくるものの「正体」に、心当たりはありますか？それに名前をつけてあげるだけで、夜中に追いかけてくることが減っていきます。

(5)「高いところから落ちる夢」── プライドを手放し、新しい大地へ

ビルの高層階から落ちていく感覚。この夢を見て、目が覚めてドキッとした方、多いと思います。

「高いところから落ちる夢」は、一見すると運気の低下や不安を表すように思えますが、この夢のストーリー全体を通してみると、全く違う意味になります。これは「プライドや執着を捨て去り、新しい大地にしっかりと着地する」という再生のプロセスなのです。

高層階という「これまで自分が必死に守ってきた高いプライドや地位」から解放され、一度地面にリセットされること。落ちる時のあの浮遊感は、あなたがこれまでの重圧から「自由になった瞬間」そのものです。

ポイント: 「落ちた先」はどこでしたか? 夢の中で地に足がついた感覚があったなら、それは新しいスタートの予兆かもしれません。

占い師からのひと言: この夢があなたに届いた理由

焦って、怒られて、飛び出して、追われて、落ちる――。まるでジェットコースターのような夢でしたが、これらを一本のストーリーとして繋ぎ合わせてみると、あなたの潜在意識が伝えたかった「本当のメッセージ」が浮かび上がってきます。

「あなたは今、古い殻を破り、新しい自分へと生まれ変わる激動のシーズンにいます。焦りや不安、他人の目はすべて、ビルから落ちる時に風になってあなたの後ろにはもうついてきません。恐れずに、新しい地面に足をつけて進みなさい」

そうです、この夢はあなたを怖がらせるためのものではなく、あなたの魂が「次の素晴らしいステージへ進むための準備運動」として見せたデトックス(浄化)の夢なのです。

現実のあなたは、今日から少しだけ肩の力を抜いてみてください。「遅刻したらどうしよう」ではなく「自分のペースでいこう」、「怒られたらどうしよう」ではなく「私は私なりによくやっている」と、自分をたくさん褒めてあげてくださいね。

ビルの上から落ちたあなたは、もう何の重荷も背負っていません。身軽になったあなたに、これから素晴らしい幸運と、新しいチャンスが次々と舞い込んでくるはずです。

もし、「こんな夢を見た」「夢の意味が気になる」という方は、あなたの夢に込められたメッセージを、まずシーンごとに区切ってみてください。そしてあなたの状況に照らし合わせてどのように感じるか考えてみてくださいね。未来へつながるいいヒントが見つけられますよ。