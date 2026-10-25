きょう25日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第22話から、チンギス(Barslkhagva Batbold)が電話で誰かと話す場面写真が先行公開された。その手には、血痕のようなものが付着している。

18日に放送された第21話のラストでは、偉大なるノゴーン・ベキ(役所広司)の息子たちである乃木(堺雅人)とノコル(二宮和也)の危機を救うため、チンギスが自ら犠牲となる道を選択した。

今回公開された写真では、眉間にシワを寄せ、電話で誰かと話すチンギスの姿が写し出されている。さらに、手前の手には血痕のようなものが付着しており、ただならぬ状況がうかがえる。

果たして、あの空港での出来事の後、チンギスの身に何が起きたのか。第22話は、日本シリーズ中継の延長により繰り下げスタートになる場合あり。