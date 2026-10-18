TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第21話が18日に放送され、バルカ共和国の警察官・チンギス(Barslkhagva Batbold)が、絶体絶命の危機に陥った乃木憂助(堺雅人)を救った。

25日放送の第22話では、仲間を守るために自ら犠牲になることを決断したチンギスの運命が描かれる。

チンギスが乃木の危機を救う

第21話では、シンシーと地元警察に取り囲まれ、四面楚歌の状態に陥った乃木。万事休すと思われたその瞬間、乃木を睨みつける周浩然(シュウ ハオラン／リンリン)の後頭部に銃が突き付けられた。

銃を構えていたのは、チンギスだった。その後、乃木はチンギスとの連携によって敵を制圧し、一気に形勢を逆転させる。

しかし、敵地出国の最終ゲートとなるガラマン空港では、予想外の展開が待ち受ける。空港での攻防が最終局面を迎える中、チンギスは仲間を守るため、自らが犠牲になることを決断。その続きが第22話で描かれる。

U-NEXT配信のオリジナルストーリーとリンク

今回のチンギスの登場は、U-NEXTで独占配信中のオリジナルストーリー『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』のラストシーンともリンクしている。

同作では、ノコル(二宮和也)の要請を受けたチンギスが、勇んで敵地へ向かう姿を描写。本編とつながる物語として楽しめる内容となっている。

【編集部MEMO】

Barslkhagva Batbold(バルサラハガバ・バトボルド)は、モンゴル出身の俳優。モンゴルの映画やドラマを中心に活動し、アパレルブランドの経営も手掛ける。2023年に放送されたTBS系日曜劇場『VIVANT』でバルカ共和国の警察官・チンギスを演じ、鋭い眼光と圧倒的な存在感で注目を集めた。

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