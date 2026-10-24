北海道の山で起きた遭難事故を発端に、刑事・小駒(横浜流星)とフリーの保険調査員・直(小栗旬)が真相に迫るTBS系ドラマ『LOST10』(毎週金曜22:00～)の第2話が23日に放送され、SNSでは「久しぶりの考察系ドラマ…これは何度も見ないとヒントを見逃す」「ながら見できない」などの声が上がっている。

横浜流星

「水を渡したのは誰なのか」真っ向から対立する証言

直たちの調査により、登山ツアー参加者全員に山岳保険がかけられていたことが発覚。しかも最大総額2,000万円もの保険金受取人がなぜか、自身もツアーに参加していた亜矢(中村アン)だったことから、遭難事故は一転、保険金殺人事件の様相を呈し始める。

ハルネ(斉藤由貴)との共犯の疑いが強まる亜矢の無実を信じる小駒は、意識を取り戻したガイドの田畠(飯豊まりえ)へ聴取を行うが、語られたのは亜矢を窮地に追い詰める証言。睡眠薬が入ったと思われる水を、死亡した二階堂(金子昇)に渡したのは、亜矢だという。

ところが亜矢に話を聞いたところ、水を渡したのは田畠だという話。証言が真逆で、どちらかが嘘をついているという疑念が強まる。

一方、保険調査員の直は、田畠の幼い娘に関するある事実を掴む。そしてハルネとその周辺情報について話を聞きに行く直だったが、ハルネの店で突如、何者かに取り押さえられてしまう。そしてバンに閉じ込められていたところを、たまたま小駒に助けられる。

そして、ついに物証が出てくる。なんと亜矢の指紋が検出されたというのだ。恩人である亜矢が容疑者になってしまったことに苦悩する小駒。

ところが、疑惑が晴れかけていた田畠が、ある電話を聞いた後に、病院を疾走。田畠のマンションへと警察も駆けつけるが、田畠は屋上に。なんとか飛び降りるのを食い止めたのだが、一瞬に隙を突いて逃げ出した田畠はそのまま、屋上から身を投じる。小駒の手はギリギリ届かず、田畠の体は直の目の前で息絶えたのだった。

田畠に訪れる衝撃の結末…視聴者の考察も加速

この二転三転していく物語に、X(Twitter)では、「久しぶりに考察系で面白いのが出てきたな」「一瞬も見逃せないし、繰り返し見直さないと真相が掴めない」といった声のほか、「そもそも、なんで二階堂のような男が登山に参加したのか」「怪しい人物がころころと変わっていく」「ハルネが怪しく見えるのは、これはミスリードかも?」とそれぞれ考察を始めていた。

【編集部MEMO】

『LOST10』第3話(10月30日放送)あらすじ

小駒（横浜流星）と直（小栗旬）の目の前で、田畠（飯豊まりえ）がマンションから飛び降りる衝撃の事態が発生。警察本部は早期幕引きを図り、二階堂（金子昇）のペットボトルから指紋が出た亜矢（中村アン）へ容疑を絞っていく。小駒は遠藤（吉沢悠）から希望部署への配属と引き換えに「猿渡から自供を引き出せ」と命じられるが、恩師である亜矢の無実を信じたい思いと、出世との狭間で揺れ動く。そんな中、上司の井上（水橋研二）から思わぬ指示を受ける。

一方、直は保険金調査のため二階堂の葬儀で妻のハルネ（斉藤由貴）に話を聞きにいく。

そして、遺された田畠の娘・乃々（木内天奏）の力になりたいと探る中、乃々から「相談がある」と連絡が入る。

さらに、それぞれ真相を調べる小駒と直だったが、そこへ遭難事故の前提を根底から覆す驚がくの事実が舞い込む──

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