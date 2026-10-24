憧れのアーティストのライブで、客席に飛んできた思いがけない“お宝”。幸運にも手にすることができた岡村隆史だったが、ふと目を向けると、近くにいた女性がそのアイテムをじっと見つめていた。岡村はある光景を思い浮かべ、思わぬ行動に出る。22日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村が藤井フミヤのライブを訪れた際の出来事を振り返った。

岡村隆史

客席を埋め尽くす紙飛行機に感動「すげえと思って」

この日の放送で岡村は、藤井フミヤのライブ会場に足を運んだことを報告。「めちゃくちゃ良かった」と興奮気味に振り返り、特に印象に残った客席の光景について語り始めた。それは、ファンが一斉に紙飛行機を飛ばす演出だった。

岡村によると、客席のファンは紙飛行機を用意しており、アンコールの頃になると、それをステージに向けて一斉に飛ばしていたという。

「みんな、紙飛行機折ってパーッと投げんのよ」

チェッカーズ時代から続くものだと知った岡村は、客席を舞う大量の紙飛行機に驚いた様子。自分の席にも次々と飛んできたため、拾っては再び客席に向けて投げ、何度も飛ばして楽しんだそうだ。

「あれ、歌謡祭でも取り入れようかな」と思うほど気に入ったという岡村。しかし、藤井のライブならではの光景だと考え、実際に取り入れることは控えようと話した。

頭上から降ってきた“ハート形のお宝” 隣の人と取り合いに?

そんな中、岡村のもとに、紙飛行機とは別のアイテムが飛んできた。

「上からハート形の、メッセージ書かれたやつも落ちてきて」

メッセージが書かれたハート形のアイテムだった。それを見た周囲の観客も、一斉に手を伸ばしていたという。岡村も思わず手を出し、隣にいた人と軽く取り合うような形になったが、最終的には岡村が手にすることができた。

「わあっと思って」

思いがけない幸運に喜んでいた岡村。しかし、その直後、近くにいた一人の女性の姿が目に入った。

岡村によると、その女性は通路の階段を下りてきた後、岡村が手にしたハート形のアイテムをじっと見つめていたという。

「ものすごいファンの人なんやろな」

岡村は、女性が藤井の熱心なファンなのではないかと感じたようだ。

岡村隆史が思い浮かべた光景

そのとき、岡村の頭に浮かんだのは、メジャーリーグの球場で見かけるある光景だった。

「ほら、よくメジャーリーグであるやんか」

岡村が思い出したのは、観客が手にしたホームランボールを、近くにいる子どもに譲る場面。反対に、大人が子どもからボールを奪うような振る舞いを見せ、批判を浴びるケースについても触れた。さらに、会場ではWOWOWの生中継が行われ、ドローンも飛んでいたという。

「もしそんなんで俺映ってたりしたらさ」

過去に別の場面で自分の姿が映り込んだ経験もある岡村は、今回も何かの拍子に撮影されているかもしれないと考えたようだ。そして、手にしていたハート形のアイテムを、近くにいた女性に差し出した。

「すぐその人に渡して」

女性は「ありがとうございます!」と言って受け取ってくれたという。

岡村は、自分がアイテムを手にする瞬間を撮影されていたらどうしようかとも考えたと、冗談交じりに説明。結果的に、そうしたことはなかったようだが、女性に譲った際のやり取りを楽しそうに振り返った。

一方、ライブそのものについても「かっこよかったですね」と改めて絶賛。藤井は『ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭』への出演も予定されており、岡村は「どの曲を歌っていただくか」は来場者や配信視聴者のお楽しみだと語った。

矢部浩之も、藤井について「青春時代やからね」としみじみ。岡村にとって、憧れのアーティストのステージは、音楽だけでなく、客席での小さな出来事まで忘れられない時間になったようだ。