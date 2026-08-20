Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『終の退魔師 ―エンダーガイスター―』第26巻を含めた、計16タイトルの紙書籍を8月19日(水)に小学館から、8月14日(金)と8月28日(金)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてCygamesから、それぞれ発売する。

『終の退魔師 ―エンダーガイスター―』は、「川島・山内のマンガ沼」(読売テレビ)や「アメトーーク!」(テレビ朝日)でもおすすめ作品として紹介された、最強の退魔師＜エクソシスト＞が迫りくる敵をなぎ倒す、ハリウッド級超爽快アクション漫画で、コミックスの累計部数は350万部(電子書籍と紙書籍の合算)を突破している。

最新第26巻では、“殺し屋VS策略家”の戦いが展開。戦略、暴力、異能力のすべてが駆け引きとなる、一寸先すら読めない攻防に注目したい。

8月14日(金)発売タイトル

『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』1～4巻

漫画：半二合、原作：バンダイナムコエンターテインメント、料理・酒監修：T.I.Planning

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売】Cygames

元アナウンサーのアイドル・川島瑞樹が偶然見つけた居酒屋『しんでれら』で出逢ったのは──？

思わずほっこりするオトナなシンデレラストーリー！

『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』1～4巻

漫画：廾之、原作：バンダイナムコエンターテインメント

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売】Cygames

『アイドルマスター シンデレラガールズ』に新たな輝きが紡がれる。小さなアイドル達と小さな新人プロデューサーが贈る新しいシンデレラストーリー、開幕！！

※『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』の新装版は製造都合上、印刷機器の変更により通常版と一部本体装丁が異なる場合がある。

8月19日(水)発売タイトル

『終の退魔師―エンダーガイスター―』26巻

作者：四方山貴史

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

【発売】小学館

「殺し屋と策略家、決戦を制したのは…」

レッドアイvs鵺、開戦！

知略・奸計の限りを尽くし相手を翻弄するレッドアイに対し、

レッドアイ抹殺の依頼を淡々と遂行する女殺し屋、鵺。

果たして勝利の女神が微笑むのはどちらなのか。

戦略、暴力、異能力。すべてが駆け引きとなる

一寸先すら読めない戦いが始まる！！

『鶴子はまだ四十五だから！』3巻

作者：邑咲奇

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

【発売】小学館

好きになった人に振り向いてもらいたい…

本間との交際、そして虎からのプロポーズを経て、自分が結婚に「愛」を求めていたことに気付いた鶴子。と同時に、熊への恋心を自覚した彼女は、熊に好きになってもらうべく奮闘を開始する！

恋愛経験ゼロなりに必死でデートまで漕ぎ着けるも、その先で明かされたのは、熊の思いもよらぬプライベートで…！？

8月28日(金)発売タイトル

『あの日から、答えはすべて君になった。』3巻

作者：すめしお

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

出会って以来、年下の湊に心をかき乱され振り回され続ける明維。

曖昧な関係が続く2人に転機が訪れる。

2人で行くはずだった夏祭り。

それは思わぬ障壁により、2人の関係をさらに変化させる事になる。

コンビニ駐車場での偶然の出会いが、年齢差を超えた友情で結ばれ

やがてそれは…

＜あの君＞第3巻

2人はまだ、これが恋だと気付かない。

『かわいい君と今日もデキない』2巻

作者：川戸春明

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

主人公の貞守と申します。

信じられないかもしれませんが、異世界の扉が開いて【女性をエッチにする魔法】が身についたんです。(制御不能)

ただどうやら私が童貞を失うと魔力が暴走して世界が滅ぶらしいんです…。

会社の後輩とか、異世界からやってきた美人な獣人さんとか、

色んな女性が誘惑してくれるのですが、世界のために一線は越えられないのです…！

でも今回は魔力が悪い方に暴走してしまう、そんな2巻です。

『黒衣の妹は私を許さない』1巻

原作：草野誼、作画：もてぃま

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「わからない あなたに私はわからない わかりっこないわ永遠に！！」

大切なふたごの妹の婚約者を思わぬ事故で殺めてしまった山姫。けれどその不幸が、妹に仕組まれた秘かな愉しみだったとしたら…？

そっくりで、正反対なふたご、山姫と海姫の歪な宿命。草野誼の少女漫画世界を、もてぃまが甘く残酷な筆致で描く、第1巻。

『センセイ、魔王を殺して』6巻

作者：山下文吾

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

陰謀渦巻く熾烈なバトルゴーレム大会も終わり、いつもの平和な学園生活に戻ったと思ったのも束の間、学園内で複数の生徒に破廉恥な行為を行う偽ユウの姿が目撃される…犯人の目的は如何に。

新たな生徒に加え、魔族サイドにも怪しい動きをする新たな勢力が現れ、魔王を捜す物語は新展開を迎えるのであった。

『都市伝説が殺ってくる』6巻

作者：米田旦人

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。

生霊の能力者に体を乗っ取られた橘を救うべく足掻く風間だが、その選択は“詰み”へと向かい。

魂の重さを操る能力者に対し自らをトンカラトンと化した志熊の残り時間も、囮となりペストマスクを引き付けるななにも限界は迫り、襲撃はついに最終局面に──

「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第6巻!

『飛んでけ聖剣』4巻

作者：ヴィコ

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「誰も見てないし 殺しちゃおうかな…」

ゲート内でハンターを襲う「プレイヤーキラー」の襲撃に遭うカタギリ達。

争いを止めたいカタギリと、正当防衛なら殺してもいいと考えるしいとラズキ。

それぞれの死闘の行方とは……？

そしてラズキはプレイヤーキラーと因縁があるようで、

カタギリ達は壮絶な闘争に巻き込まれていく──。

成り上がり超絶アクション 激動の第4巻！

『ホメちょろ無双〜こじらせ最強女達をホメただけで最強PTに〜』3巻

作者：からしと

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「トモ…ダチ…？」

最強魔女、アデーレ・デレデレツゥンは天才だった故に魔法魔術学校を飛び級で卒業！しかし同年代が近くにいなかった&素直になれないツンデレな性格も相まって、彼女はぼっちを極めてしまっていたのだ…！そんな彼女に訪れた友達を作る絶好の機会…モノにできるか──？

そして遂に魔王軍も登場！ナガマサからの極上「ホメられ」を独占するべく、最強女達は血眼になって魔王軍撲滅に動き出していく。

『モブおじさんの転生者対処マニュアル』3巻

作者：吉田健二

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

戦闘狂のお騒がせ転生者・タクミのトラブルを見事解決した美月とクイン。

しかし一難去ってまた一難、タクミ撃破の噂を聞きつけた危ない転生者がまた1人、美月の前に姿を現す──。

カズヤと名乗るその男は、この世の理不尽を壊す7人の災厄“七厄”を結成し、世界に革命をもたらすという。

七厄のアジトに招かれた美月だが、そこで出会った他のメンバーも独特な個性をお持ちで…。

最弱の転生者・美月の苦難はまだまだ続く…！

『厄狩り』1巻

作者：高架トウ

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

突如日本に降り注いだ厄災。それは重力を自在に操る侵略者だった。

圧倒的な力を誇る侵略者によって、日本人は奴隷として飼われてしまう。

そんな中、たった1人の日本人が侵略者の討伐に成功する。

その少年の名は「岩波 夏希」。

己が身に侵略者の因子を宿し、日本を取り戻さんと決起する！

支配に抗い自由を目指す、ディザスターSFバトルアクション──開戦！！

『リア小姓』4巻

作者：羽山まなぶ

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「最低最低最低最低最低最低」

殿さまへの歪んだ愛情が、一方的で自己中な“キモい自分”から生まれたモノだと気づき、自らを改めようと決意した暁式。自分の醜さと、殿さまを想う気持ちの間で揺れ動くなか、殿さまから突然結婚を勧められてしまう。自暴自棄になった暁式が思わず「結婚する」と答えた中、そこへ新たな“リア小姓”が動いて──！？

メンヘラ小姓達ご乱心！波乱加速の第4巻。

『ロストエンド』6巻

原作：岡藤誠、作画：春川やまめ

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

生き返るまで、死ねない。

何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。

狂気の元外科医・東による筋移植手術と命懸けの訓練で肉体強化を成し遂げ、“門”を守る巨大な番人を東との共闘により辛くも撃破する。

しかしそこに突如として、彼らをこの山に導いた冥府の案内人・ティモーリアが姿を現し──

圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。

『私がわたしを売る理由』9巻

作者：夏子久

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

パパ活女子会で日向と知り合った桜子。

そこで日向が、シュンと以前から知り合いであったことを知る。

シュンと日向はどのような関係だったのか──。

そして彼が女性用風俗で働くことになった理由と、悲しいトラウマが明かされる。

一方、桜子も「私はもう、変わりたい」と彼・宮崎に決意を伝えようする…

それぞれが前へと踏み出す、「余命編」終幕へ。

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