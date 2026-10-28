国立新美術館は、企画展「少女漫画・インフィニティ 萩尾望都×山岸凉子×大和和紀 三人展」を10月28日に開幕した。

本展は、国立新美術館の開館20周年を記念して開催されるもの。 少女漫画界を代表する萩尾望都氏、山岸凉子氏、大和和紀氏の作品を通じて、少女漫画が培ってきた表現の革新性や多様性を紹介する展覧会だ漫画やアニメ、ゲーム、特撮といった多様なカルチャーを取り上げてきた国立新美術館において、少女漫画に単独で焦点を当てた大規模展の開催は、今回が初の試みとなる。

「少女漫画・インフィニティ」概要

展覧会名：少女漫画・インフィニティ 萩尾望都×山岸凉子×大和和紀 三人展

会期：10月28日～2027年2月8日(前期：10月28日～12月14日、後期：12月16日～2027年2月8日)

会場：国立新美術館 企画展示室2E

開館時間：10:00～18:00(金・土曜日：10:00～20:00)

休館日：毎週火曜日、11月4日、12月28日～2027年1月5日

主催：国立新美術館

共催：毎日新聞社

※11月3日、12月8日は開館。入場は閉館の30分前まで。

少女漫画界を代表する3人の画業を紹介

本展では、少女漫画の表現を大きく発展させた萩尾望都氏、山岸凉子氏、大和和紀氏の作品を紹介する。1970年代に飛躍的な進化を遂げた少女漫画の歴史を背景に、3人の創作活動をデビュー初期から現在までたどる構成となっている。

会場にはカラーイラストや漫画原画に加え、関連資料も展示。作品ごとの表現手法や物語世界の広がりに焦点を当てている。

萩尾望都

山岸凉子

大和和紀

柚香光による 音声ガイドも

俳優の柚香光氏がナビゲーターを務める音声ガイドも用意される。音声ガイドには、萩尾望都氏、山岸凉子氏、大和和紀氏によるオリジナルメッセージもスペシャルコンテンツとして収録されている。

利用料金：700円

販売場所：展覧会会場入口

開館20周年記念ステッカーを配布

国立新美術館では、2027年1月21日に開館20周年を迎えることを記念し、2027年1月6日から1月31日までの期間、本展来場者にオリジナルステッカーを1人1枚配布する。

開館20周年記念オリジナルステッカー