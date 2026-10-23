ダディーズオピニオンは10月24日～25日、都内最大級のアウトドアイベント「TOKYO outside Festival 2026 @ SHOWA KINEN PARK」を、国営昭和記念公園(東京都立川市・昭島市)で開催する。入場無料。

TOKYO outside Festival 2026 @ SHOWA KINEN PARK

期間中は100社を超えるブランドが集結し、アウトドアのプロが厳選した多種多様な体験コンテンツやアクティビティなどを用意する。

会場ではロープを使った本格的な木登りのツリーイングやスラックライン、バンジートランポリン、特大スライダー、特大エア遊具などが楽しめる。

ツリーイング

バンジートランポリン

話題のテントや調理器具、ウェアの展示・販売も行う。カスタムカーやキャンピングカーの展示も実施。JEEPの鉄骨モーグル走行体験では、タイヤが浮き上がり車体が傾く瞬間の浮遊感を体感できる。

カスタムカー展示

さまざまなアウトドアグルメを提供するキッチンカーも登場。オージー・ビーフBBQ講座やソーセージのジョンソンヴィル試食会なども開催する。

ジョンソンヴィル試食会

キャンプアイテムを販売するマルシェや、ワークショップも開催する。

マルシェ

今年は新企画として、ドッグエンターテインメント「TOKYO DOGS' RUNWAY」エリアが初登場。愛犬とのレッドカーペットランウェイ撮影や表彰企画、ドッグヨガや歯磨き講座などを実施する。