第一三共ヘルスケアは10月23日、「ルルアタックプレミアムシリーズ」の新TV-CM『スパーク』篇(15秒)と『スピード』篇(15秒)の全国放映を順次開始する。

CMには、前作に引き続きイメージキャラクターの山﨑賢人が出演。前作からさらにパワーアップした「近未来エージェント」を演じ、CGとアクションを駆使して、つらいかぜ症状に「速攻アタック」する同シリーズの力強さを表現している。

『スパーク』篇では、色鮮やかな光を自在に操るダイナミックなシーンを、『スピード』篇では、電撃をまといながら近未来都市を駆け抜ける姿を披露。カラフルな光や電撃を用いたCG演出と、山﨑自身による力強いアクションを組み合わせている。

撮影では、山﨑がこれまで映画作品でもタッグを組んできたアクション監督の指導のもと、力強さとスピード感を両立させた動きに挑戦。腕の位置、手や首の角度、腰の入れ方などを細かく調整しながら撮影を進めた。

疾走シーンでは山﨑自身が実際に全力で走り、「僕自身もかなり全力で走ったので、その疾走感はリアルに出ていると思います」と振り返った。

「ルルアタック」は、かぜ症状共通の原因である“炎症”に着目し、各症状のメカニズムに応じた独自の処方設計を採用したかぜ薬シリーズ。

「ルルアタックプレミアムシリーズ」は抗炎症成分を強化し、水に溶けにくい性質を持つイブプロフェンが早く溶け出す独自の製剤技術「スピードアタック製法」を採用している。

ラインアップは、「のどの痛み」「鼻水・鼻づまり」「せき・たん」といった、かぜによって起こる主な症状に合わせて選べる「ルルアタックEXプレミアム」「ルルアタックNXプレミアム」「ルルアタックCXプレミアム」の3品目。

「ルルアタックEXプレミアム」と「ルルアタックCXプレミアム」は、「ルルアタックシリーズ」との比較で、イブプロフェンの1日量を450mgから1日最大量600mgに増量。「ルルアタックNXプレミアム」には、トラネキサム酸を配合している。