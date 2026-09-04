大東建託は9月2日、「いい部屋ネット 街の幸福度&住み続けたい街ランキング2026＜東京都版＞」を発表した。調査は2022年～2026年、東京都居住の20歳以上の男女計97,344人を対象にインターネットで行われた(一部の回答には2021年・2020年調査を使用している)。

いい部屋ネット 街の幸福度&住み続けたい街ランキング2026＜東京都版＞

街の幸福度(自治体)トップは2年連続で八丈島八丈町

「街の幸福度(自治体)ランキング」の1位は、2年連続で八丈島八丈町となった。2位は港区、3位は中央区で、いずれも2年連続で同順位となっている。トップ10では、国分寺市が昨年13位から順位を上げ、7位にランクインした。

1位は、2年連続で八丈島八丈町だった。2位と3位も2年連続で、2位は港区、3位は中央区。トップ10内では、昨年13位から順位を上げた国分寺市が7位にランクインしている。

八丈島八丈町は、トップ20で唯一、郡部に属する「町」。八丈島八丈町と2位の港区は偏差値70台、3位～5位の自治体は偏差値60台と相対的に高い評価となった。

トップ10のうち、8自治体が「街に誇りがある」「街に愛着がある」、7自治体が「街に住み続けたい」「住みここち」でもトップ10に入っている。

街の幸福度(自治体)ランキング2026 TOP20

街の幸福度(駅)トップは、5年連続で代官山

「街の幸福度(駅)ランキング」の1位は、5年連続で渋谷区の代官山となった。2位は港区の六本木一丁目、3位は初登場となる府中市の競艇場前で、昨年は累計回答者数が30人未満でランキングの集計対象外だった駅。トップ10では、多摩川が昨年51位から大きく順位を上げ、7位にランクインした。

1位の代官山は、「住み続けたい街」「街に誇りがある」「街に愛着がある」「住みここち」でも1位の高い評価を得ている。

11位～20位では、代々木公園A(近接駅の代々木八幡・代々木公園を統合)が昨年84位から20位に順位を上げた。このほか、11位の天王洲アイル(昨年58位)、13位の高輪台(昨年26位)、14位の千駄ヶ谷(昨年34位)、18位の後楽園A(近接駅の後楽園・春日を統合、昨年27位)も昨年から順位を上げ、トップ20入りした。

トップ5の駅は偏差値80台の極めて高い評価、6位～13位の駅は偏差値70台の高い評価、14位～20位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっている。

街の幸福度(駅)ランキング2026 TOP20

住み続けたい街(自治体)トップは、4年連続で武蔵野市

「住み続けたい街(自治体)ランキング」の1位は、4年連続で武蔵野市となった。2位も4年連続で目黒区、3位は中央区となっている。武蔵野市は「街に愛着がある」でも1位、「住みここち」では3位。中央区は「街に誇りがある」「住みここち」で1位となっている。

11位～20位では、16位の墨田区(昨年23位)、18位の新宿区(昨年21位)、19位のあきる野市(昨年は偏差値50未満のため順位非公開)が昨年から順位を上げ、トップ20入りした。

1位の武蔵野市と2位の目黒区は偏差値70台、3位～10位の自治体は偏差値60台と相対的に高い評価となった。

住み続けたい街(自治体)ランキング2026 TOP20

住み続けたい街(駅)トップは、5年連続で代官山

「住み続けたい街(駅)ランキング」の1位は、5年連続で渋谷区の代官山となった。2位は東北沢、3位は新代田で、いずれも世田谷区に位置する。トップ10では、4位の北品川(昨年12位)、7位の奥沢(昨年28位)、8位の参宮橋(昨年23位)、9位の赤坂A(近接駅の赤坂・赤坂見附・溜池山王を統合、昨年20位)、10位の大岡山(昨年31位)が昨年から順位を上げ、トップ10入りした。

11位～20位では、15位の下神明(昨年26位)、17位の等々力(昨年25位)、18位の千駄木(昨年22位)、20位の浜田山(昨年41位)が昨年から順位を上げ、トップ20入りした。

1位の代官山は唯一偏差値80台と極めて高い評価を得ている。2位～11位の駅は偏差値70台、12位～20位は偏差値60台と相対的に高い評価となった。