カインズは10月7日から、「カインズ わん祭り2026」を、全国の店舗および公式オンラインショップで開始した。期間は11月9日まで。

同イベントは、11月1日の「犬の日」に合わせて愛犬への感謝を伝える企画。期間中は、同イベント限定デザインのペットシーツや1,000円均一のおやつを販売。オリジナルおもちゃや気温が下がるこれからの季節に向けて役立つアイテムも取りそろえる。

【数量限定】2026年わん祭り お買得セット

カインズアプリ会員限定で、エントリーの上、対象商品を購入すると、1,000ポイントを進呈するキャンペーンも実施する。

カインズ わん祭り ポイントキャンペーン

ペットオーナー向け会員制度「Pet’s Oneメンバーズ」会員を対象に、愛犬用・愛猫用全品がポイント10倍になるお得な特典も用意する。アプリで開錠し利用が可能な「スマートドッグラン」を利用した人の中から、抽選で1,111名に111ポイントをプレゼントするキャンペーンなども実施する。

一部店舗では、プロカメラマンが担当する愛犬との無料写真撮影会も開催。事前予約をした人には、撮影した写真で作るオリジナルキーホルダーをプレゼントする。

わんちゃんの写真撮影会

全13種類のDIYワークショップも一部店舗で実施する。愛犬の毛を入れられる肉球チャームや散歩時に活躍するバンダナ、夜道で光るリフレクターなどの有料ワークショップのほか、無料の缶バッジづくりも実施する。

店舗限定DIYワークショップ

期間中は、愛犬と一緒に自宅から参加できる「みんなのうちの子大集合！わんフォト投稿キャンペーン」をオンラインコミュニティ「CAINZ DIY Square」で開催する。

11月7日～8日にはカインズ吉川美南店などでマルシェやオフ会を楽しめる大型リアルイベントも実施予定。