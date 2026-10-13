12月11日に公開される『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』より、4日間連続のキャラクターPV解禁第2弾として、水上都市・未南州を治める“未(ビ)の一族”に焦点を当てたPVが解禁された。

水上都市・未南州を治める“未の一族”とは?

物語の舞台となる水上都市・未南州を治める“未の一族”に焦点を当てたPVが解禁された。 5年前に後宮で亡くなった中級妃・若晴(ルオチン)の遺体を故郷へ返すため、猫猫・壬氏が向かうのは、王都より南に位置する地・未南州(びなんしゅう)。新たに解禁されたPVでは、未南州を治める「未の一族」のキャラクターが登場。当主で若晴の父・未滝(ビロウ)、その妻・秋雨(シュウウ)、長兄・未泉(ビセン)、未滝の末息子で妾の子と一族からつまはじきにされている沐清(ムーチン)と、一筋縄ではいかないキャラクターたちが揃う。

「遥々お越し頂きありがとうございます。」と猫猫・壬氏一行を厚く歓迎する未滝。その一方で、 「僕は望まれて生まれた子じゃないんです」と自身の出生に苛まれる末息子・沐清や、「誰かあの子を!」とそんな沐清を強く呼び止め、「死んでしまうのなら、ずっとここで一緒にいればよかったのに……」と、命を落とした若晴を想い、涙を流す秋雨。末息子である沐清と亡くなった若晴を中心に、何か大きな秘密を抱える一族の姿が垣間見える映像だ。

「未の一族」に息を吹き込む豪華新キャスト陣

未の一族の当主・未滝役には『機動戦士Zガンダム』のカミーユ・ビダン役、『ちびまる子ちゃん』の丸尾末男役などで知られる飛田展男、その妻・秋雨役には『ケロロ軍曹』のケロロ役、『あたしンち』の母役などで知られる渡辺久美子、未の一族の長兄・未泉役には『イナズマイレブン』の豪炎寺修也役や『キングダム』の蒙恬役で知られる野島裕史といった、実力派声優陣の出演が決定。

また、一足先に解禁された物語のカギを握る未の一族の末息子・沐清役の伊瀬茉莉也からもコメントが到着した。

沐清役 伊瀬茉莉也 コメント全文

沐清を演じさせていただきました、伊瀬茉莉也です。多くの方に愛されている『薬屋のひとりごと』の世界に、劇場版オリジナルキャラクター・沐清として参加できることを、とても光栄に思います。

沐清は、猫猫と壬氏が訪れる未南州で出会う、物語の鍵を握る少年です。

彼の背景にあるものを大切にしながら、ひとつひとつの感情に寄り添って演じました。 劇場版ならではの壮大なスケールで描かれる新たな謎と物語、そして沐清が猫猫たちとどのように関わっていくのか。ぜひ劇場で見届けていただけたらうれしいです。

『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』ストーリー

帝から壬氏に下されたのは、5年前に後宮で命を落とした妃の「故郷へ帰りたい」という最期の願いをかなえることだった。

遺体を確認すると、妃はまるで生きているかのように美しい姿のまま眠っていた。謎を解き明かすため、猫猫は壬氏に連れられ、未の一族が治める南の地・未南州へと旅立つ。

たどり着いたのは、活気あふれる水上都市。未知の薬や植物に心を躍らせる猫猫だったが、その地では前頭領が隠した財宝をめぐって水賊が暴れ回り、不穏な空気が漂っていた。妃の葬儀当日に起きた事件をきっかけに、事態は想像を超える方向へ進んでいく。

作品情報

タイトル：『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』

公開日：2026年12月11日

出演：猫猫／悠木碧、壬氏／大塚剛央、沐清／伊瀬茉莉也

原作・ストーリー原案：日向夏(ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊)

キャラクター原案：しのとうこ

監督：長沼範裕

脚本：柿原優子

アニメーション制作：TOHO animation STUDIO

配給：東宝

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