







10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。大学生野手では、長打力を売りにする春山陽登（大阪商業大）や、侍ジャパン大学代表の経験を持つ西野啓也（立命館大）らが名を連ねる。本稿では、選手名鑑に掲載した大学生野手12人を紹介。捕手3人、内野手4人、外野手5人の強みや大学での歩みを寸評とともにまとめた。［1/2ページ］





ドラフト会議観るならU-NEXT！

1巡目から育成指名終了まで一挙生配信！

［PR］





大学生の捕手（3人）



井尻 琉斗（仙台大／右投右打）



隙のないリードで投手を支える強肩強打の捕手。小学3年生の頃に野球を始めて以来、捕手一筋で、地元・北海道の強豪である北海高では主将を務めた。



仙台大では2年春から正捕手に定着し、渡邉一生（オリックス）、佐藤幻瑛（ペンシルベニア州立大）ら並み居る好投手をリード。



課題だった打撃力も向上し、昨秋のリーグ戦では初本塁打を記録した。



大学でも主将としてチームをまとめており、首脳陣からも選手からも信頼の厚い選手だ。（文＝川浪康太郎）





西野啓也（立命館大／右投右打）



侍ジャパン大学代表にも選出された強肩強打の捕手。高知高では3年春に甲子園に出場した。



立命館大では3年春から正捕手に定着して、3季連続でベストナインのタイトルを獲得。



昨年の明治神宮大会では準々決勝の明治大戦で本塁打を放つなど、攻守に渡る活躍を見せて、準優勝に大きく貢献した。



今春には首位打者に輝くなど、打力も順調に向上。二塁送球では1.8秒台を記録することがあり、守備面でチームを救う場面も度々ある。（文＝馬場遼）















前嶋 藍（亜細亜大／右投右打）



高校時代から強肩が注目されており、侍ジャパン大学代表にも2年連続で選出。



大学代表では渡部海（青山学院大）が正捕手で出場機会は限られたが、ムードメーカー的存在でチームを盛り立てた。



また少ない出場機会の中でもきっちりと役割を果たし、大学代表が出場した国際大会の2年連続優勝に貢献した。



打率は決して高くないが勝負強い。また、今秋は投手陣をリードして開幕8連勝でのリーグ制覇に貢献した。





大学生の内野手（4人）



山田 康介（愛知学院大／右投左打）



センスとスピードが光る実力派。いなべ総合学園高時代から評判だったが、高校2年秋に試合中の守備で左手を骨折し、実戦出場から遠ざかっていた時期があった。



大学では1年春からスタメン出場を重ね、首位打者を獲得した2年春は外野手、3年春・秋は本職の遊撃手でベストナインを受賞。



卓越したバット操作で安打を量産し、相手の隙を突く走塁で先の塁を奪う。



昨年のドラフトでロッテから育成指名を受けた先輩・杉山諒は身近な目標だ。（文＝尾関雄一朗）















中川 大雅（至学館大／右投左打）



一級品のスピードで疾走する愛知大学リーグ2部の巧打者。プロ球団スカウトの一部は星城高時代から密かに気にかけていた。



50メートル走のタイムは5秒9。走り出せば1歩目から速く、3年秋と4年春のリーグ戦ではいずれも10試合で12盗塁を決めている。



打撃では球を見切ってしっかり振り切り、3年秋は打率.485を記録。



二遊間の守備も捕球、送球ともに素早い。プロ志望の意向を早くから打ち出し、意欲的にアピールを続けている。（文＝尾関雄一朗）





新井 亮規浩（関西学院大／右投左打）



広島の新井貴浩監督を父に持つ左の強打者。昨年まではリーグ戦の出場はなかったが、今春は主に代打として活躍し、10打数4安打の結果を残した。



夏のオープン戦でも結果を出し、秋のリーグ戦では開幕戦から3試合連続で4番打者として出場している。



ここまで目立った成績は残せてはいないものの、パワフルなスイングから放たれる強烈な打球は魅力的。



守備力には課題を残すが、打撃を高く評価する球団があるかもしれない。（文＝馬場遼）















岡田 啓吾（明治大／右投左打）



昨年の侍ジャパン大学代表の強化合宿で行われた50m走測定（光電管使用）で過去最高記録となる5秒69を記録した韋駄天。



小学5年生時に陸上100メートルの全国大会に出場し全体9位となった実績がある。



安打は二塁打に、二塁打は三塁打に変えてしまう俊足とベースランニングだ。



打撃も今夏の国際大会で、初見の相手や150キロ超えのストレートにも対応し打率.438、三塁打2本を記録し大きく株を上げた。





























10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。大学生野手では、長打力を売りにする春山陽登（大阪商業大）や、侍ジャパン大学代表の経験を持つ西野啓也（立命館大）らが名を連ねる。本稿では、選手名鑑に掲載した大学生野手12人を紹介。捕手3人、内野手4人、外野手5人の強みや大学での歩みを寸評とともにまとめた。［2/2ページ］





ドラフト会議観るならU-NEXT！

1巡目から育成指名終了まで一挙生配信！

［PR］





大学生の外野手（5人）



川満 真（青森大／右投右打）



確実性とパンチ力を兼ね備えた打撃が魅力的な走攻守三拍子揃った外野手。



打っては憧れの選手である柳田悠岐（ソフトバンク）ばりのフルスイングで打球を飛ばし、守っては強肩と広い守備範囲を生かして投手を救う。



沖縄県出身で、糸満高では「エースで4番」。青森大では外野手に専念し、1年秋からレギュラーに定着した。



その後も成長を続け、今春のリーグ戦は打率.486、1本塁打、9打点、9盗塁をマークして個人四冠を獲得した。（文＝川浪康太郎）





石川 蒼（日大国際関係学部／右投左打）



圧倒的な脚力を持つ中堅手。青藍泰斗高から日大国際関係学部に進学。



３年春にレギュラーをつかむと、東海選手権では２試合で６安打３打点の活躍を見せ、チームの全国大会出場に貢献した。



50ｍ走５秒９の俊足を生かし、単打でも一気に二塁を陥れる。守備範囲も広く、安打性の打球に追いついてアウトにする。



次第にプロで勝負したいという思いが芽生え、打撃力も向上。今年は長打が増え、打てる外野手としてもアピールを続けている。（文＝栗山司）















春山 陽登（大阪商業大／右投右打）



アマチュア球界屈指のスラッガー。敦賀気比高時代は3年時に中軸打者として春夏連続で甲子園出場を果たしている。



大阪商業大では2年秋に関西六大学リーグ史上初の1試合3本塁打を放ったことをきっかけに台頭。



以降も結果を残し続け、今年は侍ジャパン大学代表にも選出された。



捉えた時の飛距離はドラフト候補の中でもトップクラス。守備、走塁の能力は決して高くはないが、打撃特化型として指名する価値は十分にある。（文＝馬場遼）





岡田 光平（大阪工業大／右投左打）



評価急上昇中の左の巧打者。報徳学園高では控え外野手だったが、大阪工業大に進学してから周囲も認めるほどの努力を重ね、プロ注目選手に成り上がった。



昨秋から2季連続で首位打者のタイトルを獲得。ミート力に優れ、長打力も年々向上している。



50m走で6秒1の俊足も武器としており、今春は12試合で6盗塁をマークした。



大阪工業大初のプロ野球選手誕生に期待がかかる。1番打者タイプが欲しいチームにはオススメの選手だ。（文＝馬場遼）















榊原 七斗（明治大／左投左打）



走攻守三拍子揃った実績十分のドラフト1位指名候補。高校時代は投手として最速144キロを計測した強肩も武器。



現在は外野から伸びのある送球で魅せる。



昨年の日米大学野球では本塁打を放つなど打率.333、今年のワールドカレッジベースボールチャンピオンシップでは打率.563、5打点の活躍で初代MVPを獲得した。



東京六大学リーグでも1年春から出場を続け、ドラフト前時点で通算打率は3割を超える。













紹介した選手の予想順位はこちら ↗





個別ページではフィットする球団や将来像まで網羅！ぜひご覧ください





















【了】









この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓