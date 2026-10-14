牛丼チェーン店「すき家」は10月14日より、「ローストポーク丼」を販売している。

「ローストポーク丼」は、薄くスライスしたローストポークをごはんの上に盛り付け、特製醤油だれと白髪ねぎを合わせた一品。ローストポークは、程よく脂がのった豚肩ロースを低温でじっくり加熱し、しっとりやわらかな食感に仕上げられている。さっぱりとした味わいながらも豚肉の旨みを感じられるローストポークに、香り豊かでやみつきになる味わいの特製醤油だれが絡み、ごはんが進むこと間違いなし。価格は、並盛780円、ごはん大盛830円、特盛1,280円、メガ1,730円。

また、ほくほくのフライドにんにくがローストポークと相性抜群の「にんにくローストポーク丼」(並盛850円、ごはん大盛900円、特盛1,350円、メガ1,800円)や、おんたまがまろやかな味わいをプラスする「おんたまローストポーク丼」(並盛890円、ごはん大盛940円、特盛1,390円、メガ1,840円)、ふわとろな山かけでさっぱりといただける「山かけローストポーク丼」(並盛990円、ごはん大盛1,040円、特盛1,490円、メガ1,940円)もラインアップされている。