FPパートナーは5月18日、「新社会人の新生活に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年4月13日～4月16日、2026年4月に新社会人となった男女701名を対象にインターネットで行われた。

新社会人の平均年収は「432.8万円」

2026年4月に新社会人となった全国の男女701名に対して、社会人1年目の年収について聞くと、平均「432.8万円」となった。また、1年目の平均年収(初任給)としてどのように感じるか聞くと、「非常に少ないと感じた(15.7%)」、「やや少ないと感じた(30.2%)」をあわせた全体の45.9%が「少ない」と感じていることがわかった。逆に「多い」と感じている人は全体の9.6%にとどまり、初任給に対する満足度が浮き彫りとなった。

初任給の使い道1位は「貯金」

新社会人に対して、初任給の使い道について聞くと、1位から「貯金(56.9%)」、「生活費に充てる(48.2%)」が続き、堅実な使い道が上位を占める結果となった。また、社会人としての新生活における支出(出費)について聞くと、「想定よりかなり多い(18.4%)」、「想定よりやや多い(34.8%)」をあわせた全体の53.2%が「想定より多い」と感じていることがわかった。

一方で、初任給の使い道では3位以降に「自分へのご褒美(44.4%)」、「家族へのプレゼント(39.9%)」が続き、全体の半数以上が想定より出費が多いと感じている中でも、"初任給の使い道"としては、自分や家族を労い、身近な人への支出を惜しまない人が多いことが明らかになった。

社会人になる1年前に比べ、生活費は年間で平均34.8万円増加

新社会人に対して、1年前(学生時代)の生活費と現在の生活費の比較について聞くと、1年前の生活費は平均「月19.3万円」、現在の生活費は平均「月22.2万円」という結果になった。

月単位で見ると平均2.9万円の増加となっており、4割以上が初任給への満足度が高くないと感じている中、年間34.8万円の支出増が見込まれるなど、収入と生活コストのギャップが浮き彫りとなっている。

新社会人の8割以上が物価高騰に「ストレス」

現在の物価高騰(値上げ)について、自身の生活にどの程度影響しているか聞くと、「非常に影響がある(39.2%)」、「やや影響がある(49.1%)」をあわせた全体の88.3%が「生活に影響がある」と回答する結果となった。また、物価高騰(値上げ)に対してどう感じているか聞くと、「かなりストレスを感じる(36.9%)」、「ややストレスを感じる(47.8%)」をあわせた全体の84.7%が「ストレスを感じる」と回答し、新社会人にとっても物価高騰(値上げ)の影響は大きく、生活コストの上昇が日常的なストレス要因となっている実態がうかがえる。

新社会人の平均預貯金額は「244.1万円」

新社会人に対して現在の貯金額(預貯金・投資資産含む)を聞くと、平均「244.1万円」という結果となった。また、新社会人になってから(2026年4月以降)、新たに投資を始めたか聞くと、4人に1人以上が「新たに投資を始めた(27.4%)」と回答し、「もともと行っており、継続している(24.7%)」とあわせると全体の半数以上となる52.1%がすでに「投資を行っている」ということがわかった。

さらに、「新たに投資をしていないが、興味はある(21.5%)」の興味層を加えると、全体の7割以上(73.6%)にのぼるなど、「投資」への関心の高まりがうかがえる。