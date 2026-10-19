オルガノンは10月19日の「国際生理の日」に合わせ、生理に伴う症状がある日本国内の18～49歳の女性782人を対象に調査を実施した。調査では、生理によって本来望む生活や行動が制限される状態を「自分らしさロス」と定義し、その実態について分析した。

調査によると、「本来の自分らしく過ごせていない」と感じる人は86.2％に上った。また、約半数に当たる49.0％が、月に7日以上その影響を感じていると回答した。

生理によって本来の自分らしく過ごせていないと感じる女性の割合

生理に伴う症状としては、「腹痛や腰痛」が85.7％で最も多く、「精神的な落ち込み・イライラ感」が83.0％、「疲れやだるさ」が73.7％、「眠気」が73.0％で続いた。

また、生理に伴う症状によって「楽しみにしていた予定を十分に楽しむことができなかった」と回答した人は59.2％に上った。特に18～29歳では約7割が経験しており、生理による不調がプライベートな時間にも影響を与えていることがうかがえた。

具体的には、「お出かけやデート」が40.9％で最も多く、「旅行」が27.4％、「ファッション・おしゃれ」が20.6％で続いた。

一方で、生理に伴う症状や日常生活上の制約について「当たり前だと思う」と回答した人は72.5％だった。また、「旅行やイベントなど大切な予定を入れないようにしている」が41.7％、「友人や家族との予定を入れないようにしている」が35.2％となり、多くの女性が生理を見越して予定を調整している実態も明らかになった。

さらに、生理による影響が交友関係にも及んでいると回答した人は64.1％。その理由として、「影響が出ないように無理や我慢をした」が65.9％、「人と会うことが億劫になった」が55.9％、「本来の自分らしく振る舞えなかった」が44.1％となった。