2026年10月のローソンでは、「一番くじ キン肉マン 超人血盟軍」「一番くじ GLAY」「一番くじ 進撃の巨人 ～心臓を捧げよ～」「一番くじ Fate/Grand Order ～カルデアピックアップメモリー～」が発売されます。

人気コミックやゲーム作品に加え、GLAYのライブフォトを使用した一番くじも登場する10月のラインアップをチェックしていきましょう。

“超人血盟軍”がMASTERLISEに! 一番くじ キン肉マン 超人血盟軍

「一番くじ キン肉マン 超人血盟軍」は、10月17日よりローソンなどで順次発売予定。価格は1回900円です。

「キン肉星王位争奪編」に登場するキン肉マンソルジャー率いる「超人血盟軍」がテーマ。メンバーたちがMASTERLISEシリーズのフィギュアとして登場します。

主な賞品

A賞 ブロッケンJr. MASTERLISE

ブロッケンJr.を約23cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

B賞 ザ・ニンジャ MASTERLISE

ザ・ニンジャを約16cmで立体化。構えや鋭い眼差しまで表現されています。

C賞 アシュラマン MASTERLISE

三面六臂のアシュラマンを約27cmで立体化したフィギュアです。

D賞 バッファローマン MASTERLISE バッファローマンを約30cmで立体化。筋肉や表情まで迫力ある造形に仕上げられています。

このほか、E賞「ラバーコースター」、F賞「ジャガードタオル」、G賞「クリアポスター」もラインアップされています。

ラストワン賞は「キン肉マンソルジャー MASTERLISE」

ラストワン賞には、迷彩コスチューム姿のキン肉マンソルジャーがMASTERLISEで登場。サイズは約25cmです。

GLAYのライブフォトを使用! 一番くじ GLAY

「一番くじ GLAY」は、10月17日よりローソン、HMVで順次発売予定。価格は1回880円です。

「LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE」のライブフォトを使用したアイテムをはじめ、ライブ衣装姿のミニフィギュアや実用雑貨などがラインアップされています。

主な賞品

A賞 箔押し複製サイン入りビジュアルボード

メンバーのライブフォトを使用し、箔押しの複製サインをあしらったビジュアルボードです。

B賞 ストール

GLAYをモチーフにしたストールがB賞に登場します。

C賞 PUNY BEANS フィギュア

ライブ衣装を着用したメンバーを、ミニフィギュア「PUNY BEANS」で立体化しています。

D賞 カラーボトムグラス

カラフルなボトム部分が特徴のグラスをラインアップしています。

このほか、ボトルオープナー風キーホルダー、ラバーアソート、ステッカーセット、ジッパーバッグも登場します。

ラストワン賞は「ズラー付きクッション」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、GLAYのマスコットキャラクター「ズラー」が付いたクッションです。

エレン、ミカサ、アルミンらをフィギュア化! 一番くじ 進撃の巨人 ～心臓を捧げよ～

「一番くじ 進撃の巨人 ～心臓を捧げよ～」は、10月24日よりローソンなどで順次発売予定。価格は1回850円です。

A賞からE賞まで、調査兵団のキャラクターをMASTERLISEシリーズで立体化。エレン、ミカサ、アルミン、エルヴィン、ハンジがそろいます。

主な賞品

A賞 エレン MASTERLISE

エレンを約24.5cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

B賞 ミカサ MASTERLISE

ミカサを約24.5cmで立体化しています。

C賞 アルミン MASTERLISE

アルミンを約23.5cmで立体化したフィギュアです。

D賞 エルヴィン MASTERLISE

エルヴィンを約26cmで立体化しています。

E賞 ハンジ MASTERLISE

ハンジを約24.5cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

このほか、「きららいずマスコット」、オーロラポスター、ちょこのっこ フィギュア、ラバーコレクション、ステッカーコレクションなどもラインアップされています。

ラストワン賞は「リヴァイ～人類最強の兵士～ MASTERLISE」

ラストワン賞には、馬に乗ったリヴァイを立体化した「リヴァイ～人類最強の兵士～ MASTERLISE」が登場。サイズは約30cmです。

マシュ、オルガマリーが1/7スケールで登場! 一番くじ Fate/Grand Order ～カルデアピックアップメモリー～

「一番くじ Fate/Grand Order ～カルデアピックアップメモリー～」は、10月31日より順次発売予定。価格は1回850円です。オンライン販売は11月4日17時より開始予定です。

『Fate/Grand Order』の世界観を楽しめる一番くじで、マシュ・キリエライトやオルガマリー・アニムスフィアの1/7スケールフィギュアをはじめ、カルデアをモチーフにしたアイテムがそろいます。

主な賞品

A賞 マシュ・キリエライト フィギュア 1/7 Gracemaster

マシュ・キリエライトを約22cmの1/7スケールで立体化。「フォウさん」もセットになっています。

B賞 オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster

オルガマリー・アニムスフィアを約23cmで立体化した1/7スケールフィギュアです。

C賞 カルデア職員Tシャツ

カルデア職員が着用しているTシャツをイメージしたアイテム。男性向けLLサイズです。

D賞、E賞には、巌窟王エドモン・ダンテス、ネモ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ゴルドルフ・ムジークの「ぬいジェニック」が登場。このほか、クリアポスター、アクリルスタンド、ラバーチャーム、令呪をデザインしたステッカーなどもラインアップされています。

ラストワン賞 アンビースト／オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster

ラストワン賞は「アンビースト／オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster」。キャラクター頭頂部まで約23cm、背部パーツを含めると約28cmのボリュームあるフィギュアです。

アニメ20周年を記念! 一番くじ 桜蘭高校ホスト部～20th Anniversary～

「一番くじ 桜蘭高校ホスト部～20th Anniversary～」は、10月24日よりローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで順次発売予定。価格は1回750円です。オンライン販売は10月28日11時より開始予定です。

主な賞品

A賞 桜蘭高校ホスト部 20th Anniversary フィギュア

藤岡ハルヒと須王環を、アニメのオープニングのワンシーンをイメージして立体化したフィギュア。ハルヒは約14cm、環は約16cmで、台座には20周年記念ロゴがデザインされています。

B賞 はじまりの花瓶 ハルヒが第1話で割ってしまった、物語の始まりを象徴する花瓶を約10cmで立体化したアイテムです。

このほか、C賞「メモリアルプレート」、D賞「ちょこのっこフィギュア」、E賞「タオルコレクション」、F賞「アクリルスタンド」、G賞「クリアファイル＆ステッカーセット」、H賞「テロップラバーチャーム」がラインアップされています。

ラストワン賞は「桜蘭高校ホスト部 20th Anniversary フィギュア ラストワンver.」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、「桜蘭高校ホスト部 20th Anniversary フィギュア ラストワンver.」。A賞とはハルヒの表情が異なり、笑顔のハルヒと須王環を楽しめる特別仕様です。サイズはハルヒ約14cm、環約16cmです。

10月のローソンでは、『キン肉マン』『進撃の巨人』『Fate/Grand Order』『桜蘭高校ホスト部』といった人気作品に加え、GLAYの一番くじも登場。フィギュアからライブ関連グッズまで、幅広いラインアップとなっています。