「彼女いない歴＝年齢」を気にしているものの、恋人をつくるためになにをしたらいいかわからない…。そんな悩みを抱える男性は少なくありません。でも、焦らなくて大丈夫。恋愛経験がなくても、考え方や行動を少し変えるだけでチャンスは広がります。

本記事では、彼女ができない原因から改善方法、出会いを増やすコツ、交際へとつなげる方法まで、わかりやすく解説します。

彼女ができないのはなぜ? 恋愛経験がない男性に共通する5つの特徴

女性との間に距離を感じてしまう理由を考えてみましょう

彼女ができないのは、自分で気づいていない理由があるのかもしれません。ここでは恋愛経験がない男性によく見られる特徴を紹介します。まずは自分に当てはまる部分を知ることからはじめましょう。

女性との接点が少ない

恋愛は出会いがなければはじまりません。しかし、職場や学校、普段の生活のなかで女性と接する機会が少ない男性は意外と多数いるのだとか。異性との交流が少ないと、自然と会話やコミュニケーションに慣れる機会も得られません。

自分に自信がなく受け身になっている

恋愛経験がない男性の多くは、「どうせ自分なんて」と自信をもてず、積極的に行動できない傾向が。好意をもった相手がいても、自分から話しかけたり誘ったりする前に諦めてしまうのです。

理想が高く減点方式で相手を見てしまう

無意識のうちに理想とする女性の条件を並べ、相手を減点方式で見てしまうタイプも、彼女はなかなか作れません。容姿や性格、趣味など細かい条件にこだわりすぎると、出会いの可能性を狭めてしまいます。

見た目への意識が低い

異性に限らず、どんな相手に対しても第一印象は大切です。髪やひげが伸びっぱなしだったり、服がヨレていたりすると、だらしない印象を与えてしまいます。特に女性は、男性よりも見た目への意識が高い傾向があり、清潔感のない人には「生理的に無理」と感じがち。見た目を意識することは、相手に配慮することでもあるのです。

恋愛経験のなさを隠そうとして不自然になる

恋愛経験がないことを恥ずかしく感じ、無理に経験豊富なふりをしたり「女はこういう生き物だ」と偏見で女性を語ったりすると、むしろ女性からの評価はマイナスに。「なんだか必死だな」「面倒な性格の人だな」と“残念な男性”という烙印を押されてしまいます。

恋愛するために見直したい5つのポイント

自分自身の現在の姿を確認できたら、恋愛をはじめる前に見なおしておきたいポイントは次の5つ。すぐにできることから実践してみましょう。

身だしなみを整える

まず意識したいのが身だしなみです。女性が重視するのは「おしゃれ」よりも「清潔感」。髪型や服装を整え、口臭・体臭などのニオイ対策をするだけでも印象は大きく変わります。高価な服を買うより、自分の体型や雰囲気に合った服を選びましょう。

会話力より“聞く姿勢”を意識する

女性との会話で大切なのは、相手の話をしっかりと聞く姿勢です。適度にうなずいたり、共感の言葉を返したりすると、相手は話しやすくなります。一方で、自慢話ばかりしたり、ネガティブな話題をつづけたり、質問攻めにしたりするのは避けましょう。会話を盛り上げることよりも、相手が気持ちよく話せる空気をつくることが大事です。

恋愛への苦手意識をなくす

恋愛への苦手意識を抱いているなら、女性を「異性」として意識しすぎないようにしましょう。女性と話すと緊張するという人は、異性を含む友人グループでの会話を楽しんだり、食事をしたりして、徐々に慣れていくことをおすすめします。女性と意識的に会話をするだけでもコミュニケーションの練習になり、苦手意識をやわらげるのに役立ちます。

小さな成功体験で自己肯定感を上げる

自分との会話で相手が笑顔を見せてくれた、はじめての相手と楽しく話せたなど、日々のコミュニケーションで得たうれしい経験を忘れないようにしましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ自信がついてきます。

女性を特別視しすぎない

女性を意識しすぎると、「モテたい」「失敗したくない」という気持ちが強くなり、会話や行動がぎこちなくなってしまいます。「彼女をつくらなければ」と相手を恋愛対象として見る前に、その場の会話や時間を楽しむことを意識してみましょう。自然体で接することで緊張感が和らぎ、相手との距離も縮まりやすくなります。

「彼女いない歴＝年齢」を卒業するための具体的な行動

マッチングアプリでは相手に好感を与える第一印象を大切に

彼女をつくるためには、実際に出会いの場へ足を運ぶ必要があります。ここで紹介する出会い方法のなかから、自分に合ったものを選んで、一歩踏み出しましょう。

マッチングアプリを活用する

マッチングアプリは、恋愛経験が少ない男性でもはじめやすい出会いのツールです。第一印象を大きく左右するプロフィール写真は、清潔感のある、自分らしい自然な写真を用意しましょう。また、アプローチする相手は無差別ではなく、価値観や趣味が合いそうな人を選ぶのがポイント。そのほうが交際に発展した場合、長つづきしやすいからです。

はじめてメッセージを送るときは、長文は避け、シンプルな短文にして、相手のリアクションを待ちましょう。

趣味コミュニティーや社会人サークルに参加する

共通の趣味をもつ人が集まるコミュニティーや社会人サークルは、未来の彼女と出会いやすい場所。趣味が同じ相手とは自然に会話が弾むため、仲も深まりやすいです。ただし、恋愛目的を前面に出すのはNG。まずはその場の雰囲気を楽しみ、気になる女性がいたら、積極的に話しかけたり、イベントに参加したりして、自分を知ってもらう機会を増やしましょう。

友人に紹介してもらう

友人から女性を紹介してもらえるなら、相手の人柄がある程度わかっているため、安心できるでしょう。最初からふたりきりで会うよりも、グループで食事や遊びに行き、少しずつ距離を縮めていくのがおすすめです。

初デートから交際につなげるためには

初デートでは相手の話に誠実に耳を傾けましょう

出会いがあっても、その後の関係を深められなければ交際には発展しません。特に初デートは相手との距離を縮める大切な機会です。ここでは初デートから交際につなげるために大切なポイントを解説します。

初デートで意識したい3つのこと

初デートでは次の3つを意識しましょう。1つ目は長い時間一緒にいるよりも、「また会いたい」と思ってもらえるように、ほどよい時間で解散すること。2つ目は、落ち着いて会話ができる場所を選ぶこと。そして3つ目は、デート後に必ずお礼のメールやLINEをすることです。お礼の連絡は好印象を与え、次の約束もしやすくなります。

恋愛経験ゼロでも好印象の振る舞い

恋愛経験がなく、初デートでどう接したらいいのか悩むかもしれませんが、無理をする必要はありません。心掛けたいのは、背伸びをせず自然体で接することです。また、相手のペースを気づかい、飲み物や荷物に気を配ることも忘れずに。あなたの誠実さが伝わり、「慣れていないけれど頑張っている」と感じてもらえれば、それが好印象につながります。

告白のタイミングを逃さない

いい雰囲気になっても告白を先延ばしにしていると、友達のまま終わってしまう可能性があります。一般的には、3～5回程度のデートを重ねたタイミングが告白する目安です。相手から積極的に連絡が来たり、デートの誘いに前向きだったりするなら、脈ありのサイン。思い切って交際を申し込みましょう。

「彼女いない歴＝年齢」を卒業できる人に共通する考え方

勇気を出して最初の一歩を踏み出すことが重要です

実際に恋愛経験ゼロの状態から彼女ができた人たちは、特別なテクニックを身につけたわけではなく、考え方を少し変えることで、恋愛を楽しむ生活を手に入れています。ここでは、「彼女いない歴＝年齢」を卒業した人に共通するマインドについて紹介します。

恋愛は“才能”ではなく経験で上達する

恋愛が得意な人を見ると、生まれつき才能があるように感じるかもしれません。しかし、最初からうまくいく人は少なく、その経験を次の出会いに生かして成長していくのです。まずは、失敗を恐れずに行動すること。積み重ねた経験が自信につながります。

過去ではなく「これから」が重要

「彼女をつくる」ことに執着せず、本当に好きになれる相手、一緒にいたい相手を見つけることが大切。多くの女性が重視するのは恋愛経験の豊富さではなく、誠実さや人柄です。好きな相手と出会えたら、“完璧な恋愛”を求めず、自分たちらしい交際を。お互いに無理をしない関係でいるほうが、長く一緒にいられるでしょう。

小さな一歩が未来を変える

恋愛のチャンスをつかみたいなら行動あるのみ。プロフィール写真を撮りなおす、コミュニティーに参加する、気になる人に自分から話しかけるなど、小さな行動を重ねることで未来が変わります。最初の一歩を踏み出せば新しい出会いが生まれ、理想としていた恋愛にも近づけるでしょう。

恋愛経験ゼロでも彼女はできる! 誠実さを忘れず、前向きな一歩を踏み出そう!

「彼女いない歴＝年齢」であることは、決して恥ずかしいことではありません。重要なのは過去ではなく、これからどう行動するかです。身だしなみを整え、異性とのコミュニケーションに慣れ、出会いの場へ足を運ぶことで、恋愛の可能性は大きく広がります。彼女との幸せな時間を手に入れるために、飾らず誠実に、前を向いて進みましょう。