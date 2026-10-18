







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで4連敗を喫し、ワールドシリーズ3連覇の夢が潰えた。レギュラーシーズンでは100勝を挙げたが、大谷翔平選手の故障管理など複数の問題が響いてしまった。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が10月15日（日本時間16日）に言及した。



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ワールドシリーズ前に敗退した最大の問題として挙げられたのが大谷だ。今季は右腕と左膝の故障を抱え、打席でも本来の力を発揮できなかった。二刀流復帰を目指した負担が、大谷の最も重要な価値である打撃に影響したとの見方がある。



投手陣も昨季ほど圧倒的ではなかった。2025年のポストシーズンでは先発陣が防御率2.68を記録したが、今季は3.89。山本由伸投手のディビジョンシリーズ第3戦を除けば、6回を超えて投げた先発はほとんどいなかった。



さらに打線は得点圏の43打数でわずか安打5と決定力を欠いた。何度も走者を出しながら適時打を放てず、デーブ・ロバーツ監督も繰り返し「適時打が出ない」と嘆く状況が続いた。



衝撃の4連敗についてハリス氏は「今、注目されるのは、球界で最も才能に恵まれ、最も豊富なポストシーズン経験を持ち、データ上もワールドシリーズ制覇の最有力候補だったはずのチームが、なぜその舞台に進めなかったのかという点だ」と言及した。



圧倒的な戦力を擁していたドジャースがリーグ優勝決定シリーズで敗退するとは多くの人が考えていなかっただろう。しかし、敗退したことは事実であり、来季に向けて改めて戦略を練り直してほしい。











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