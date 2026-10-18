







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第4戦に4-6で敗れシーズン終戦となった。ワールドシリーズ3連覇が潰えたチームについて、米メディア『スポーツイラストレイテッド』はある問題点を指摘している。



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同メディアは「王朝を築き上げてきた主力たちは、いずれもキャリアの後半に差しかかっている。彼らは最も重要な場面で打撃が沈黙した。チームが来季に向けて若返りを図る必要があるのは明らかだが、主力の一部を放出しない限り、それを実現するのは不可能だ」と言及。



続けて、「左翼はチームが若返りを図れる唯一の明確なポジションとなりそうだ。その場合、ホスエ・デポーラを正左翼手として起用し、テオスカー・ヘルナンデス外野手についてはトレードを模索することになるだろう。もちろん、ドジャースは現時点でデポーラの守備を信頼していないことを明確にしている。ロックアウトの影響で、オフシーズンを通じてデポーラの育成に取り組めないことも、状況をさらに難しくするだろう」と記している。



敗戦を機に世代交代に舵を切るべきとされたドジャースだが、今後どのように戦力再編を進めていくのだろうか。











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