







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限で獲得したタリック・スクーバル投手が今オフにFAを控えている。当然再契約を目指すものと思われるが、ニューヨーク・メッツが争奪戦に殴り込みをかけてくるかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。



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今季のメッツは3億5000万ドル以上の総年俸を誇るも開幕から低迷し、ナリーグ東地区最下位に沈むという屈辱の結果に。来季にリベンジを果たすための起爆剤として、昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得したスクーバルはうってつけの存在ともいえる。



同メディアは「SNYのチェルシー・ジェーンズ記者によると、メッツはスクーバルがFA市場でどのようなオファーを受けても、それと同等の条件を提示する見込みだという。これはブリーチャー・レポートのザカリー・ライマー記者が最近指摘した内容とも一致する。ドジャースとニューヨーク・ヤンキースには既に確立された先発ローテーションがあるのに対し、メッツは先発陣の強化を目指しているためだ」と言及。



続けて、「彼の争奪戦はメッツ、ドジャース、ヤンキースのうち、どの球団が最もリスクを負う覚悟があるかにかかってくるかもしれない。そして、この3球団の中で、今オフにエース級の先発投手を最も必要としているのはメッツかもしれない」というライマー記者の見解を伝えている。











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