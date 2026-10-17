







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとナリーグ優勝決定シリーズを戦った。敵地での試合では、幽霊が出るとして有名なホテルがよく話題となっているが、マックス・マンシー内野手は意に介していないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「フィスターホテルは卓越したサービスと最高級の設備で知られる豪華な4つ星ホテルだが、その一方で幽霊が出るホテルとしても悪名高い。しかし、マンシーは違った考えを持っている」としつつ、「テレビが勝手についたら、そいつは友好的な幽霊なんだなと思う。僕の邪魔をしに来たんじゃなければいいけどね。幽霊は歓迎するよ。もし幽霊がいるなら一緒に楽しく過ごそう。どうぞ入ってきて」という本人のコメントを紹介。



同メディアは「エドマンは打撃不振が続いたことで、ポストシーズンで先発の座を失った」、「彼は複数ポジションを守れる柔軟性を備えており、グラウンドの様々な場所で起用できる。しかし、チームは現時点ではその打撃に信頼を置けていない。守備固めとしてなら常に役割があるだろうが、再びレギュラーの座を取り戻すためには打席で調子を上げる必要がある」と言及。



続けて、「フィスターホテルは1893年に開業した。幽霊の存在を疑う人々は、築100年以上が経過していることこそ、きしむ音や電気配線の不具合、老朽化した設備など、幽霊が出るという評判を今も広め続けている現象を説明する最も合理的な理由だと指摘することが多い」と記している。











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