令和ロマン・松井ケムリが受験生を応援！ 勉強に行き詰まった高校生へ伝えた「できなくて当たり前」の精神

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 supported by カロリーメイト」（毎週金曜 22:00頃～）では、パーソナリティのアンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）と、たんぼ教頭（溝上たんぼ）こと“たんぼ顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を全力で応援していきます。10月の特別コーチは、令和ロマンの松井ケムリ先生さんが担当。この記事では10月9日（金）放送の模様を紹介します。松井ケムリさんは1993年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学に在学中、後輩の高比良くるまさんとお笑いコンビ「令和ロマン」を結成しました。2023年には「M-1グランプリ」で初の決勝進出を果たし、そのまま優勝。翌2024年には史上初の大会2連覇という快挙を成し遂げました。ケムリ先生：受験生のみんな、こんばんは！ 10月の特別コーチを担当します、令和ロマンの松井ケムリです！アンジー校長：よろしくおねがいします！たんぼ顧問：もうね、知らない人はいないでしょう。2023年のM-1グランプリで初めて決勝に進出して、そのまま優勝！ そして翌年2024年には史上初の2連覇！アンジー校長：とんでもないですよ！たんぼ顧問：そして、ケムリ先生は慶應義塾大学法学部出身なんですよね！ケムリ先生：慶應義塾大学法学部法律学科ということで、僕は自分のことを「ほぼ弁護士」と言っています！アンジー校長：自分で言わないで（笑）。たんぼ顧問：難関でしょうけども、合格への道のりってやっぱり大変でしたか？ケムリ先生：そうですね。正直、浪人していますからね。アンジー校長：実は「どうやって（受験を）乗り越えたらいいんだろう」ってラジオを聴いてくれている浪人生の子たちもけっこういるんですよ。ケムリ先生：浪人生ってラジオが好きですからね（笑）。たんぼ顧問：心のお供になるからね。アンジー校長：ケムリ先生も浪人生だった頃は、ラジオを聴いたりしている時間があったんですか？ケムリ先生：ずっと聴いていました！ 昔からラジオが好きなのもありますけど、もちろん「SCHOOL OF LOCK!」も聴いていましたからね。「SCHOOL OF LOCK!」のおかげで、慶應義塾大学に入学できました（笑）。アンジー校長：当時はどんな生活を送られていたんですか？ケムリ先生：朝から予備校に行って、夜まで勉強して帰ってくるだけです。たんぼ顧問：それを経て、慶應義塾大学の法学部に見事合格されるわけじゃないですか。率直に、どんな気持ちだったか覚えていますか？ケムリ先生：模試とかの成績はすごくよかったんですけど、実は（受験）当日って今までで一番できなかったんです。「絶対に落ちた」と思って、他の学部に行くつもりで過ごしていたので、受かったときはめっちゃびっくりしましたし、めちゃくちゃ嬉しかったです！けっこう余裕を持って勉強はしていたんですけど、「ちょっとでも勉強をサボっていたら落ちていただろうな」っていう感覚でしたね。だから、危ないところだったなと思います。たんぼ顧問：こうやって経験を聞いて励みにしている生徒もたくさんいるでしょうから、心強いですよ。ケムリ先生には、これから4週にわたって我が校の受験生と直接電話をつないでエールを送ってもらいます。ケムリ先生、あらためて1ヵ月よろしくお願いします！たんぼ顧問：それじゃあ早速、受験生に逆電をしていこう！ もしもーし！リスナー：もしもし。たんぼ顧問：早速だけども、まずは宣言を聞かせてほしい！リスナー：周りから否定されるのが怖くて、志望校も言えずにいました。でも、もう逃げずに自分の弱い部分に向き合って、岡山大学の法学部に逆転合格します！アンジー校長：法学部！ 同志じゃないですか！ケムリ先生：そうですね、素晴らしい！たんぼ顧問：岡山大学の法学部にはどうして行きたいの？リスナー：去年、おじいちゃんが交通事故に遭っちゃって。そのとき、私のお母さんが相手の人の対応をしたんですけど、いろいろ苦戦している姿を見て。もし、自分が法律に詳しかったら、もっと円滑に進んでいたんじゃないかなって思って、法学部とか法律に興味が湧きました。たんぼ顧問：一生懸命頑張っているってことだけど、今はどれくらい差がある感じなの？リスナー：前回の共通テスト模試がE判定でした。ケムリ先生：点数で言うとどれくらいなの？リスナー：480点です。ケムリ先生：5割ちょっとってことか。岡山大学の場合、ボーダーで言うとどれくらいなんですか？リスナー：7割です。ケムリ先生：なるほど。もうちょっとだけ上げないといけないってことですね。たんぼ顧問：自分のなかで得意科目と苦手科目ってハッキリしていたりするの？リスナー：得意なのは英語と国語で、苦手なのが数学と日本史です。たんぼ顧問：宣言で「自分の弱い部分にも向き合って」って言ってくれたけど、具体的にはどういうところなんだろう？リスナー：苦手なものと向き合うと、それができない自分を突きつけられている感じがして。それが怖くて向き合えずに逃げちゃいます。アンジー校長：ケムリ先生が苦手科目に向き合うときって、どうしていたんですか？ケムリ先生：例えとして合っているか分からないけど、「食べ過ぎたときに体重を測るような感覚」に近いというか（笑）。現実を見たくない気持ちがあると思うんですけど、1回見たら意外と気楽になるっていうのはあると思います。（リスナーは）自分の足りていない部分の差に対して、たぶん「めちゃくちゃ足りてない」って思いながらやっていると思うんですよ。現実を見ないうちにどんどん自分のなかで肥大化していくというか、より差が大きくなっていく感覚になっているんだと思う。結果を見たところで、死ぬわけではないじゃないですか。だから、バンジージャンプをやるみたいな気持ちで、結果を見るところから始めるのが大事かなと思いますね。アンジー校長：苦手って言っているものには、実際に点数的なものでもいいし、成績的なものでも向き合えていたりはするの？リスナー：向き合っているつもりではいます。たんぼ顧問：それでもちょっと怖かったり、逃げ出してしまったりするクセがついてしまっているのかな？リスナー：中学生の頃は、勉強とかそれ以外でも、周りよりもいい感じにできていたんですね。なので、親や周りの人、自分自身も「1人でできるな」って思って高校に入ったんです。だけど、最初の数学のテストで、あり得ない点数を取っちゃって。そこからもう落ちていくばかりで。たんぼ顧問：挫折じゃないけども、高校のなかで世界の厳しさを体感したってことだね。俺もわかるなあ。ケムリ先生：中学生時代に頭がよかった子たちが、頭のいい高校にそろって行くから、当たり前のことではあるんですよね。だから、落ち込むことではないんです。アンジー校長：そう考えると、向き合えないっていうのはどういうことを指しているんだろう。自分の成績もちゃんと見ようとしているし、点数も把握しているってことだから、私は向き合えているんじゃないかなって思うよ。リスナー：分からない問題があると、解けない自分がいるのが嫌で集中できないんです。ケムリ先生：完璧主義なところは誰しもあると思うんだけど、「できなくて当たり前」と思ったほうが気楽かなと僕は思います。勉強って同じ教科書を何周もしたりするものなので、「できなかった問題が一問でもできていたらOK」ぐらいの感覚でいると、もしかしたらちょっと気楽になるかもしれないですね。リスナー：たしかにそう思います。ケムリ先生：できなくて当たり前だから、もう1周やっているときに分からなくても別にいいんだよ。分からないままでもいいし。絶対前には進んでいるから。たんぼ顧問：勉強自体は頑張れているの？リスナー：はい。自分では頑張っているつもりです。平日は6時間ぐらいで、休みの日は10時間です。ケムリ先生：すげえな！たんぼ顧問：その努力は絶対裏切らないよ！たんぼ顧問：よし！ じゃあ、そんなあなたに向けて、カロリーメイトにメッセージを書きたいと思う！ まずは俺、たんぼ教頭から読み上げさせていただきます。これは、勉強だけじゃなくて、どの分野でも取り組んでいく上で「これはできると思っていたのにできない」とか「これは余裕そうだったな」って思っても意外とくじけてしまったりと、ギャップに苦しんで挫折してしまうことって道中にいっぱいあると思うんだけど、その弱い自分を愛してあげることで、ちょっとずつ自分が大きくなれると、俺はそう信じている。だから弱い自分もあなたの一部だから、愛してあげてほしいなと俺は思うよ！アンジー校長：続いて私、アンジー校長から。できないことに慣れすぎて、そっちばかりに目がいっているんじゃないかなって思う。元々やれることもいっぱいあったと思うし、自分のことを信じられる自分もいたんだと思う。今はまだ自分の気持ちと結果がトントンになっていないだけで、君が君のことを信じられなくなってもあなたはできる子だと、私は信じているから、やっておいで！ 大丈夫だから！ケムリ先生：僕も書かせていただきました。「SCHOOL OF LOCK!」で、こうやってお話を聞かせてもらったので、それにかけるつもりだったんですけど、「School of Study」って“普通の学校”になっちゃった（笑）。アンジー校長：あはは（笑）。ケムリ先生：受験前にこれだけ勉強していたら、絶対に大丈夫です。苦手科目をやっている時間と得意科目をやっている時間があると思うんですけど、これだけ勉強しているってことは、得意科目はその間どんどん得意になっていますからね。受験ってそういう勝ち方もあると思うので絶対に大丈夫です！ 自信を持って頑張ってください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info