文化放送『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』(毎週金曜日 深夜0時30分～1時00分)は、10月16日・23日の放送に、Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』より、俳優・佐藤祐基、徳山秀典がゲストで出演することを発表した。

番組には初登場、今だからこそ話せるエピソードも!?

『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』は、特撮好きの人気声優・鈴村健一と神谷浩史がパーソナリティを務める“特撮の・特撮による・特撮のためのラジオ”。2012年10月に放送を開始した東映公認の番組で、昔からの特撮ファンはもちろん、特撮に詳しくないというリスナーにも楽しんでもらえる30分を送っている。

10月16日、10月23日の放送では、11月6日より期間限定上映されるVシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』を特集。仮面ライダーガタック/加賀美新役の佐藤祐基、仮面ライダーザビー、仮面ライダーキックホッパー/矢車想役の徳山秀典がゲストで登場する。

2人とも、番組には初登場。リスナーからの質問に答える形で、オーディションでのエピソードや、撮影時の思い出、演じる上で工夫した点など、今だからこそ話すことのできる撮影秘話や裏話を2週にわたりたっぷりトーク。佐藤の話を聞いた神谷からは、「ヘンな登場人物しかいない中で唯一加賀美だけは応援できる(笑)」というコメントも飛び出す。

また、『仮面ライダーカブト』のTVシリーズで多くの話数を手掛けたほか、今回『天を継ぐもの』でも監督を務める石田秀範監督との印象的なエピソードも公開。2週目の放送では、『天を継ぐもの』の主題歌「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」の注目ポイントも紹介する。

佐藤「喋りすぎました」、徳山「耳が幸せ」収録語コメント

収録を終えた佐藤祐基、徳山秀典は、以下のようにコメントを寄せた。

佐藤祐基(仮面ライダーガタック/加賀美新役)

ラジオに慣れていないので最初は緊張したんですけど、皆さんが温かく迎えてくださって、「最初の緊張どこいったの?」ってくらい喋りすぎました。ちょっと毒づいちゃったりも(笑)。洗いざらい喋りまくっているので、裸の私の声を聴いてください!

徳山秀典(仮面ライダーザビー、仮面ライダーキックホッパー/矢車想役)

鈴村さん、神谷さん、秋田さんのいい声に、耳が幸せでした。特撮への愛もすごく感じましたし、カブトのことも調べてくださっていて嬉しかったです。ちなみに佐藤祐基は本気で文句を言っているのではなく、盛り上げようとしてくれてのトークなのでよろしくお願いします(笑)。僕も作品がより楽しめるようなことを話したつもりですので、ぜひお楽しみに!

番組概要『東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー』