快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開する株式会社Yogiboは、2026年11月13日（金）から17日（火）までシンガポール・ナショナルスタジアムで開催される国際サッカー大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE – THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に、オフィシャルパートナーとして協賛することを発表した。本大会は、日本代表・ブラジル代表・シンガポール代表・パラグアイ代表の4か国が出場する国際親善試合。協賛を記念し、Yogibo Friend 会員限定で観戦ペアチケットが当たるキャンペーンを実施する。以下、リリースの通り。

大会概要

アジアと南米を代表する4チームが、収容人数50,000人を誇るシンガポール最大のスタジアムで熱戦を繰り広げます。Yogiboは、スポーツが届ける感動と熱狂を、オフィシャルパートナーとして応援します。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE – THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

開催期間：2026年11月13日（金）〜11月17日（火）

開催地：シンガポール・ナショナルスタジアム（収容人数：50,000人）

参加チーム：日本代表／ブラジル代表／シンガポール代表／パラグアイ代表

協賛記念キャンペーン

協賛を記念し、Yogibo Friend 会員限定で、11月14日（土）「日本代表 vs ブラジル代表」ほかの観戦ペアチケットを【抽選で合計4組8名様】にプレゼントいたします。

応募は2026年10月18日（日）23:59まで、Yogibo Friend 会員マイページ内の専用バナーより受け付けます。詳細は【キャンペーンページ】をご確認ください。