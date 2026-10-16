ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』が、10月16日21時から日本テレビ系「金曜ロードショー」で初放送される。本編ノーカットでの放送となる。

  • ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』

    ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』

本作は、少女・ライリーの頭の中にある感情たちを主人公に描く『インサイド・ヘッド』の続編。高校入学を控えたライリーが思春期を迎え、ヨロコビ、カナシミ、イカリ、ムカムカ、ビビリが見守る司令部に、新たな「大人の感情」たちが現れるところから物語が始まる。

新たに登場するのは、ライリーの将来を案じ、最悪の事態を想定して準備を進めようとするシンパイをはじめ、他人をうらやむイイナー、常に退屈そうなダリィ、恥ずかしさを抱えるハズカシの4人。シンパイたちは「ライリーの将来のために、あなたたちはもう必要ない」と、ヨロコビたちを司令部から追放してしまう。

  • ハズカシ（声：村上［マヂカルラブリー］）

    ハズカシ（声：村上［マヂカルラブリー］）

  • ダリィ（声：坂本真綾）

    ダリィ（声：坂本真綾）

  • シンパイ（声：多部未華子）

    シンパイ（声：多部未華子）

  • イイナー（声：花澤香菜）

    イイナー（声：花澤香菜）

ヨロコビたちは、自分らしさを見失い、“感情の嵐”に巻き込まれていくライリーを救うために行動を開始する。ライリーを救う鍵は、頭の中の広大な世界の奥底に眠る、ある記憶にあるという。

2024年公開の本作は、同年の世界興行収入1位を記録し、ピクサー作品としても歴代1位の興行成績となった。日本語吹替版では、ヨロコビ役を小清水亜美、カナシミ役を大竹しのぶ、シンパイ役を多部未華子が担当。イイナー役の花澤香菜、ダリィ役の坂本真綾、ハズカシ役の村上（マヂカルラブリー）らも出演する。

日本版エンドソングは、SEKAI NO OWARIの「プレゼント」。

放送情報

  • 作品名：『インサイド・ヘッド2』
  • 放送日時：10月16日 21時～22時54分
  • 放送局：日本テレビ系「金曜ロードショー」
  • 放送形態：初放送・本編ノーカット
  • 監督：ケルシー・マン
  • 製作：マーク・ニールセン
  • 音楽：アンドレア・ダッツマン
  • 日本版エンドソング：SEKAI NO OWARI「プレゼント」

日本語吹替版キャスト

  • ヨロコビ：小清水亜美
  • カナシミ：大竹しのぶ
  • シンパイ：多部未華子
  • ライリー：横溝菜帆
  • イカリ：浦山迅
  • ムカムカ：小松由佳
  • ビビリ：落合弘治
  • イイナー：花澤香菜
  • ダリィ：坂本真綾
  • ハズカシ：村上（マヂカルラブリー）

(c)2026 Disney/Pixar