ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』が、10月16日21時から日本テレビ系「金曜ロードショー」で初放送される。本編ノーカットでの放送となる。

本作は、少女・ライリーの頭の中にある感情たちを主人公に描く『インサイド・ヘッド』の続編。高校入学を控えたライリーが思春期を迎え、ヨロコビ、カナシミ、イカリ、ムカムカ、ビビリが見守る司令部に、新たな「大人の感情」たちが現れるところから物語が始まる。

新たに登場するのは、ライリーの将来を案じ、最悪の事態を想定して準備を進めようとするシンパイをはじめ、他人をうらやむイイナー、常に退屈そうなダリィ、恥ずかしさを抱えるハズカシの4人。シンパイたちは「ライリーの将来のために、あなたたちはもう必要ない」と、ヨロコビたちを司令部から追放してしまう。

ヨロコビたちは、自分らしさを見失い、“感情の嵐”に巻き込まれていくライリーを救うために行動を開始する。ライリーを救う鍵は、頭の中の広大な世界の奥底に眠る、ある記憶にあるという。

2024年公開の本作は、同年の世界興行収入1位を記録し、ピクサー作品としても歴代1位の興行成績となった。日本語吹替版では、ヨロコビ役を小清水亜美、カナシミ役を大竹しのぶ、シンパイ役を多部未華子が担当。イイナー役の花澤香菜、ダリィ役の坂本真綾、ハズカシ役の村上（マヂカルラブリー）らも出演する。

日本版エンドソングは、SEKAI NO OWARIの「プレゼント」。

放送情報

作品名 ：『インサイド・ヘッド2』

：『インサイド・ヘッド2』 放送日時 ：10月16日 21時～22時54分

：10月16日 21時～22時54分 放送局 ：日本テレビ系「金曜ロードショー」

：日本テレビ系「金曜ロードショー」 放送形態 ：初放送・本編ノーカット

：初放送・本編ノーカット 監督 ：ケルシー・マン

：ケルシー・マン 製作 ：マーク・ニールセン

：マーク・ニールセン 音楽 ：アンドレア・ダッツマン

：アンドレア・ダッツマン 日本版エンドソング ：SEKAI NO OWARI「プレゼント」

日本語吹替版キャスト

ヨロコビ：小清水亜美

カナシミ：大竹しのぶ

シンパイ：多部未華子

ライリー：横溝菜帆

イカリ：浦山迅

ムカムカ：小松由佳

ビビリ：落合弘治

イイナー：花澤香菜

ダリィ：坂本真綾

ハズカシ：村上（マヂカルラブリー）

(c)2026 Disney/Pixar