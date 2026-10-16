ディズニー＆ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』が、10月16日21時から日本テレビ系「金曜ロードショー」で初放送される。本編ノーカットでの放送となる。
本作は、少女・ライリーの頭の中にある感情たちを主人公に描く『インサイド・ヘッド』の続編。高校入学を控えたライリーが思春期を迎え、ヨロコビ、カナシミ、イカリ、ムカムカ、ビビリが見守る司令部に、新たな「大人の感情」たちが現れるところから物語が始まる。
新たに登場するのは、ライリーの将来を案じ、最悪の事態を想定して準備を進めようとするシンパイをはじめ、他人をうらやむイイナー、常に退屈そうなダリィ、恥ずかしさを抱えるハズカシの4人。シンパイたちは「ライリーの将来のために、あなたたちはもう必要ない」と、ヨロコビたちを司令部から追放してしまう。
ヨロコビたちは、自分らしさを見失い、“感情の嵐”に巻き込まれていくライリーを救うために行動を開始する。ライリーを救う鍵は、頭の中の広大な世界の奥底に眠る、ある記憶にあるという。
2024年公開の本作は、同年の世界興行収入1位を記録し、ピクサー作品としても歴代1位の興行成績となった。日本語吹替版では、ヨロコビ役を小清水亜美、カナシミ役を大竹しのぶ、シンパイ役を多部未華子が担当。イイナー役の花澤香菜、ダリィ役の坂本真綾、ハズカシ役の村上（マヂカルラブリー）らも出演する。
日本版エンドソングは、SEKAI NO OWARIの「プレゼント」。
放送情報
- 作品名：『インサイド・ヘッド2』
- 放送日時：10月16日 21時～22時54分
- 放送局：日本テレビ系「金曜ロードショー」
- 放送形態：初放送・本編ノーカット
- 監督：ケルシー・マン
- 製作：マーク・ニールセン
- 音楽：アンドレア・ダッツマン
- 日本版エンドソング：SEKAI NO OWARI「プレゼント」
日本語吹替版キャスト
- ヨロコビ：小清水亜美
- カナシミ：大竹しのぶ
- シンパイ：多部未華子
- ライリー：横溝菜帆
- イカリ：浦山迅
- ムカムカ：小松由佳
- ビビリ：落合弘治
- イイナー：花澤香菜
- ダリィ：坂本真綾
- ハズカシ：村上（マヂカルラブリー）
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