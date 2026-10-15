天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16（4回戦）の組み合わせが決定した。

15日にJFAサッカー文化創造拠点『blue-ing!（ブルーイング）』にて組み合わせ抽選会が行われ、天皇杯レジェンドとして元日本代表の井原正巳氏（第71回、第72回大会優勝）、中山雅史氏（第83回大会優勝）がドロワーを務めた。特別協賛ゲストとして、株式会社SCOグループ代表取締役会長兼社長の玉井雄介氏も登場した。

ラウンド16（4回戦）は12月9日（水）、準々決勝は12月23日（水）、準決勝は12月27日（日）、決勝はMUFGスタジアム（国立競技場）にて2027年1月1日（金・祝）に開催される。

【ラウンド16（4回戦）組み合わせ】

ヴィッセル神戸vs清水エスパルス（M73）

鹿島アントラーズvsセレッソ大阪（M74）

横浜FCvsFC東京（M75）

川崎フロンターレvs横浜F・マリノス（M76）

※トーナメント表左側

FC町田ゼルビアvs東京ヴェルディ（M77）

柏レイソルvsファジアーノ岡山（M78）

京都サンガF.C.vsサンフレッチェ広島（M79）

ガンバ大阪vs浦和レッズ（M80）

※トーナメント表右側

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