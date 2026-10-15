アイ工務店は10月10日、山口県初の体験型住宅展示場「アイパーク防府」を防府市に開設。高気密・高断熱「N-ees」仕様の2階建と平屋の2棟を公開している。

アイパークは、「里山であそぶように暮らしを五感で感じられる」をコンセプトに、住まいの「体験」と「発見」を提供する空間として設計された複合型展示施設。

このほど、山口県内初となる体験型住宅展示場「アイパーク防府」をオープン。10月10日に開催されたオープニングセレモニーでは、元テレビ朝日のアナウンサー・前田有紀さんが登場し、盛大にもちまきイベントが行われた。

「アイパーク防府」には、高気密・高断熱を標準仕様とした「N-ees(ニーズ)」から、異なる趣向の家族を想定して設計した2階建と平屋モデルの2棟が展示されており、一箇所でそれぞれの特徴を体感し、比較することができる。

見どころは、同社が得意とする「タテの空間」を活かした設計。天井高や視線の抜けなど、空間利用の広がり・楽しさを体感。また、総合展示場では希少な平屋モデルでは、ワンフロアの暮らしやすさ、スキップ空間を活かした充実の広さを、実際の空間でチェック。高気密・高断熱・デザイン性・可変性などの住宅性能を見学することができる。

場所は、防府駅から徒歩約25分、県道54号線沿い「国衙跡交差点」そば。