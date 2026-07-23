アイ工務店は7月25日、複合型住宅展示場「アイパーク横手」を秋田県横手市に開設する。

秋田県内初の複合型住宅展示場となる「アイパーク横手」では、高気密・高断熱住宅「N-ees」の平屋建と2階建のモデルハウス2棟を公開。「N-ees」は、ダブル断熱工法とトリプルガラスサッシを標準装備し、Ua値0.28W/㎡Kの高い断熱性能を実現したブランド。

うち1棟は、実際に“泊まって暮らし心地を体感できる”宿泊体験型の1.5階建て平屋モデルハウスとなっており、高気密・高断熱住宅「N-ees」の快適性を、昼夜を通じてリアルに体感。一晩を過ごすことで、朝の室温や空気感、生活音の伝わり方まで含めた“本当の住み心地”を体験することができる。

また、平屋モデルハウスの見どころは、玄関とインナーガレージ、どちらからも家に入れる2WAYの動線設計。主寝室はウォークスルークロゼットを中心に、左右にドア付き6畳の個室を配置したプライバシー重視のレイアウトとなっており、開放感を生む勾配天井のダイニングや大容量の小屋裏収納など、暮らしやすさへのこだわりが詰まったモデルハウスとなっているという。

なお、7月25日・26日はオープン記念イベントとして全⾧9mのジュラシックメガバルーンの常設、「わたしだけのリカちゃん」（参加無料:各日先着50組様限定）、「アートtheペインティングダイナソー」（参加無料:各日先着50組様限定）が開催される。

さらに翌週の8月1日には、「ふわふわもちもち オリジナルのスクイーズづくり」（参加無料:10時～16時まで30分ごと2組ずつ）が開催される。