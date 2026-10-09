寒くなると恋しくなる鍋料理。最近は鍋つゆの種類も増え、「今年は何を選べばいいの？」「いつもの味以外も試してみたい」と悩む方も少なくありません。ミツカンの鍋つゆシリーズは、定番から個性派まで豊富なラインアップをそろえ、鍋はもちろん最後の〆まで楽しめるのが魅力です。

そこで今回は、管理栄養士・料理研究家の柴田真希さんに、この秋冬おすすめのミツカン鍋つゆをランキング形式で選んでいただきました。

評価ポイントは、

・おいしさ

・具材との相性

・アレンジ力

・〆の満足度

の4項目。果たして柴田真希さんが選ぶ今年のNo.1鍋つゆはどの商品なのでしょうか？

まず知っておきたい、ミツカン「〆鍋」シリーズの魅力

ミツカンの「〆鍋」シリーズは、どんな具材や食べ方でも最後のひと口までおいしく楽しめることをコンセプトに開発された人気シリーズです。ごはんや麺との相性まで考えられたスープ設計になっており、最後の一滴まで楽しめるのが特徴です。

近年は単なる時短メニューとしてだけではなく、家族の好みに合わせたアレンジや、SNSで話題になる“味変”を楽しむ食卓コミュニケーションの場として鍋料理が再注目されています。そんな中で、多彩なアレンジに対応できる鍋つゆの存在感はますます高まっています。

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管理栄養士・料理研究家 柴田真希さんPROFILE 株式会社エミッシュ代表取締役 給食管理や栄養カウンセリング、食品の商品開発などを経て独立。レシピ開発やコラム執筆、テレビ出演など幅広く活動し、食品メーカーの商品開発やブランディングも手掛けています。無類の鍋好きでもあります。

どの商品も完成度が高く、柴田さんも「正直かなり悩んだ」と話す今回のランキング。おいしさや具材との相性、アレンジ力、〆の満足度といった視点で総合的に評価した結果、どのような順位になったのでしょうか？

まずは第5位から見ていきましょう。

第5位 〆鍋 おとなのおいしさ 手摘み花椒の四川式ごま担々鍋スープ

選出理由

「味のおいしさだけなら、正直もっと上位に入れたい商品です」と語る柴田さん。順位を下げた理由は、おいしさではなく辛さの好みによるもの。辛いものが苦手な方や小さなお子さんには向かない可能性があるため、総合順位では5位となりましたが、「辛いもの好きなら迷わず1位にしてほしい一品です」とのこと。

柴田さん 手摘み花椒のシビ辛と金ごまの香ばしさが本格的で、鍋つゆでこれができるの？と驚きます。辛いだけじゃない。香り・しびれ・うまみが層になって重なり合う、奥行きのある味わいです。ちなみに、わたしは「とっても辛い」商品は苦手です。ただただ辛いだけでは評価できませんでしたが、うまみがあるからこれは大好き！ リピートしたくなる味わいです。 手摘み花椒のシビ辛と金ごまの香ばしさが本格的で、鍋つゆでこれができるの？と驚きます。辛いだけじゃない。香り・しびれ・うまみが層になって重なり合う、奥行きのある味わいです。ちなみに、わたしは「とっても辛い」商品は苦手です。ただただ辛いだけでは評価できませんでしたが、うまみがあるからこれは大好き！ リピートしたくなる味わいです。

おすすめ具材

・豚バラ肉

・豆腐

・チンゲン菜

・もやし

・春雨

・さつまいも



特に春雨との相性は抜群！ 近年人気の麻辣湯を思わせる楽しみ方もできます。

おすすめの〆

ラーメンはもちろんですが、途中で焼き餅を入れるのもおすすめ。香ばしさと花椒の刺激が組み合わさり、思わずクセになる味わいです。

〆鍋 おとなのおいしさ 手摘み花椒の四川式ごま担々鍋スープ

続いて第4位。

第4位 〆鍋 ゆず塩鍋つゆ

選出理由

他では絶対に出せないゆずの香りが魅力で、実は柴田さん個人としては最も好きな鍋つゆだといいます。ただし、お子さんによっては好みが分かれる可能性もあるため、個人差を考慮して、総合ランキングでは4位にしたとのこと。

柴田さん 封を開けた瞬間から、ふわっと立ち上るゆずの香りがとにかくみずみずしくてゆずらしい爽やかさを感じます。香りが強すぎず、だしの旨みときれいに重なり合っています。湯気と一緒に爽やかな香りが広がるだけで、食卓の空気がパッと明るくなる感じ。疲れていてもホッと肩の力が抜けるようなやさしさがあります。 封を開けた瞬間から、ふわっと立ち上るゆずの香りがとにかくみずみずしくてゆずらしい爽やかさを感じます。香りが強すぎず、だしの旨みときれいに重なり合っています。湯気と一緒に爽やかな香りが広がるだけで、食卓の空気がパッと明るくなる感じ。疲れていてもホッと肩の力が抜けるようなやさしさがあります。

相性の良い具材

・白身魚

・鶏肉

・豆腐

・春菊

・大根



白身魚や鶏肉など繊細な味わいの具材との相性が良く、素材本来のおいしさを引き立ててくれるそうです。

おすすめアレンジ・〆

キャベツ、鶏肉、ミニトマト、マッシュルーム、タコなどを使い、オリーブオイルと黒こしょうを合わせれば、白ワインに合うバル風アレンジも楽しめます。〆はゆず塩茶漬け風が爽やかで最高です。スープを少し残してごはんにかけるだけ。お好みで柚子胡椒をつけてもいいですね。

〆鍋 ゆず塩鍋つゆ

いよいよベスト3。

第3位 〆鍋 お肉がウマい 香ばしにんにく味噌鍋つゆ

選出理由

今年特に注目したい商品として柴田さんが挙げたのが肉ウマシリーズです。「お肉を主役にする鍋」というコンセプトが新鮮で、鍋というと野菜やだしが主役になりがちですが、肉ウマシリーズはその発想とは逆。「今日は肉を思いきり食べたい」そんな気分の日に選びたくなる、いわば“肉好きのための鍋つゆ”です。香ばしいにんにくの香りとコクのある味噌で、お肉をがっつり楽しめる味わいに仕上げられていると思います。

柴田さん 今年の鍋トレンドでもある「背徳鍋」にぴったりなのが、このガツンと効いた香味油の背徳感。お肉にしっかり絡む濃厚な味わいで、スタミナ食材との相性も抜群です。このコクとやみつき感は、おうちの調味料を合わせるだけではなかなか出せません。だからこそ頼りたくなります！ 今年の鍋トレンドでもある「背徳鍋」にぴったりなのが、このガツンと効いた香味油の背徳感。お肉にしっかり絡む濃厚な味わいで、スタミナ食材との相性も抜群です。このコクとやみつき感は、おうちの調味料を合わせるだけではなかなか出せません。だからこそ頼りたくなります！

また、肉ウマシリーズの特徴は味だけではありません。箱入りなので一見鍋つゆに見えないのですが、実は100g（2人前）のパウチが2袋入っています。平日は家族の帰宅時間がバラバラだったりするので、そんな時も時間差でサッと作れますし、同シリーズの「牛だし醤油」と合わせて「育ち盛りの子どもはにんにく味噌、大人は牛だし醤油」と好みに合わせて作り分けられるのもうれしいポイントです。

相性の良い具材

・豚肉・牛肉

・厚揚げ

・キャベツ

・もやし

・ニラ

・さつま芋やじゃがいも



豚肉やニラ、じゃがいもなどのスタミナ食材を合わせることで、さらに満足感のある味わいになるとのこと。

おすすめアレンジ・〆

もちろん、鍋として使うのもよいですが「主菜」「主食」のたれとしても使えます。にんにく・味噌の味わいなので、水を足さずに中華の回鍋肉や豚丼、焼きうどんなども。水を足して大根と豚肉の煮物や、肉団子と白菜の具だくさんなスープ、厚揚げとニラ(他に玉ねぎなどの野菜を入れて) の炒め煮などもよさそうです。

鍋の際、〆はごはんを加えてクッパ風に。にんにく味噌の旨みがごはんに染みてたまりません。

こんな人におすすめ

柴田さん 育ち盛りのお子さんがいるご家庭や、疲れた日にがっつり食べたい方にぜひ。鍋だけでない使い方の汎用性が大きいのも魅力。 育ち盛りのお子さんがいるご家庭や、疲れた日にがっつり食べたい方にぜひ。鍋だけでない使い方の汎用性が大きいのも魅力。

〆鍋 お肉がウマい 香ばしにんにく味噌鍋つゆ

第2位 〆鍋 鶏うま塩鍋つゆ

選出理由

「塩鍋ってこんなにおいしかったんだ」と改めて感じさせてくれた商品と、柴田さんは評価。派手さこそありませんが、素材のおいしさを最大限に引き出してくれる完成度の高さから2位に選ばれました。

柴田さん じっくり煮込んだ鶏のうまみとコクがぎゅっと凝縮されていて、深みのある味わいが魅力。鶏がらではないので、本当に澄んだ鶏のうまみを堪能できます。 シンプルな分、どんな具材のおいしさも引き立ててくれます。 じっくり煮込んだ鶏のうまみとコクがぎゅっと凝縮されていて、深みのある味わいが魅力。鶏がらではないので、本当に澄んだ鶏のうまみを堪能できます。 シンプルな分、どんな具材のおいしさも引き立ててくれます。

相性の良い具材

・鶏肉

・白菜

・長ねぎ

・豆腐

・あさり

・白身魚



あさりや白身魚などの魚介類を加えることで旨みの層がさらに広がり、より奥行きのある味わいになるそうです。

おすすめアレンジ

柴田さんおすすめは「リボンしゃぶしゃぶ」。ピーラーで薄く削った大根やズッキーニをくぐらせることで、澄んだ鶏のうまみが薄い野菜にジュワッと絡んで、いくらでも野菜が食べられます。途中で「レモンスライス」や「粗挽き黒胡椒」「パクチー」を入れると、一気にベトナムのフォーのような洗練されたエスニック風に味変でき、最後の一滴まで飲み干したくなります。

こんな人におすすめ

柴田さん 「素材そのもののおいしさをじっくり味わいたい」という方はもちろん、小さなお子さんからご年配の方まで家族みんなで囲める“万人受け”の一本を探している方にぴったりです。クセがなく澄んだ旨みなので、好みが分かれにくく失敗しません。お仕事や家事でちょっと胃腸が疲れている日の夜にも、身体にやさしく染み渡ります。 「素材そのもののおいしさをじっくり味わいたい」という方はもちろん、小さなお子さんからご年配の方まで家族みんなで囲める“万人受け”の一本を探している方にぴったりです。クセがなく澄んだ旨みなので、好みが分かれにくく失敗しません。お仕事や家事でちょっと胃腸が疲れている日の夜にも、身体にやさしく染み渡ります。

ここまで、「ごま担々」「ゆず塩」「肉ウマシリーズ」「鶏うま塩」と、それぞれ異なる個性を持つ商品がランクインしました。どれも柴田さんが高く評価した商品ばかりですが、その中で最も高い評価を得たのはどの商品だったのでしょうか。

〆鍋 鶏うま塩鍋つゆ

第1位 〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ

選出理由

数々の魅力的な商品が並ぶ中で、ごま豆乳鍋つゆが1位に選ばれた理由は、その総合力の高さにありました。

柴田さんによると、子どもから大人まで楽しめる味わいに加え、具材を選ばない懐の深さ、アレンジの豊富さ、そして何度食べても飽きない安定感が大きな魅力なのだそうです。

柴田さん ごまの香ばしさと豆乳のまろやかさが絶妙に重なり、食べるたびにほっとする味わい。アレンジの幅広さも魅力で、途中で味変も楽しめる懐の深さがあります。 ごまの香ばしさと豆乳のまろやかさが絶妙に重なり、食べるたびにほっとする味わい。アレンジの幅広さも魅力で、途中で味変も楽しめる懐の深さがあります。

相性の良い具材

・豚しゃぶ

・鶏もも肉

・豆腐

・白菜

・きのこ類



柴田さんは、「今年試してほしい意外な具材」として長芋と生姜を挙げます。一口大に切った長芋はホクホク感とシャキッとした食感を両立でき、生姜を加えることで体の芯から温まる味わいになるそうです。

おすすめアレンジ・〆

ごま豆乳鍋つゆの大きな魅力は、アレンジの幅広さにあります。柴田さんによると、まずは定番の味を楽しみ、その後にキムチやラー油を加えて味変をするのがおすすめとのこと。まろやかなごま豆乳スープにキムチの酸味とラー油の辛みが加わることで、濃厚な担々風の味わいへと変化します。

小さなお子さんと一緒に定番の味を楽しんだ後、大人だけ後半からピリ辛アレンジに切り替えられるのも魅力のひとつです。

おすすめの〆は、ごま豆乳キムチクッパ。キムチとラー油で味変したスープにごはんと卵を加えることで、最後まで飽きずに楽しめる満足感の高い〆になります。また、ごま豆乳鍋つゆの定番アレンジとして人気のチーズリゾットも外せません。ブラックペッパーを加えることで、濃厚ながらも後味の良い仕上がりになります。

こんな人におすすめ

柴田さん 「迷ったら絶対にコレを選べば間違いありません！」と自信を持っておすすめできる、まさに殿堂入りの一本です。「今夜は家族みんなが笑顔になれる鍋にしたい」という日に、ぴったり。小さなお子さんも野菜をモリモリ食べてくれますし、大人は後からピリ辛に味変したりと、1つの鍋で全員が大満足できるのが最大の魅力。定番だからこそ何度食べても飽きない、おうちの食卓をまるごと包み込んでくれるような鍋つゆです。 「迷ったら絶対にコレを選べば間違いありません！」と自信を持っておすすめできる、まさに殿堂入りの一本です。「今夜は家族みんなが笑顔になれる鍋にしたい」という日に、ぴったり。小さなお子さんも野菜をモリモリ食べてくれますし、大人は後からピリ辛に味変したりと、1つの鍋で全員が大満足できるのが最大の魅力。定番だからこそ何度食べても飽きない、おうちの食卓をまるごと包み込んでくれるような鍋つゆです。

〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ

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今回ランクインした5商品には、それぞれ異なる魅力がありました。香りを楽しみたいなら「ゆず塩」。 家族みんなで楽しむなら「鶏うま塩」。 ガッツリ食べたいなら「肉ウマシリーズ」。 辛いもの好きなら「ごま担々」。 そして迷ったら「ごま豆乳」。

鍋料理は単なる冬の定番メニューではなく、家族や友人と会話を楽しみながら食卓を囲むコミュニケーションの時間でもあります。だからこそ、その日の気分やメンバーに合わせて鍋つゆを選ぶのも楽しみのひとつ。今年の秋冬は、自分にぴったりのミツカン鍋つゆを見つけて、鍋から〆まで存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。

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